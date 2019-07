El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, le pidió este sábado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ordene a los diputados gallegos de su partido en Madrid que se abstengan para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

En su discurso durante el congreso extraordinario del partido en la provincia de Lugo, Caballero dijo que Galicia "necesita un cambio, un novo tempo político" y calificó a Feijóo de "camaleón político".

"O que non fixo en 10 anos, non o pode facer cando lle quedan 12 meses", dijo Caballero que le acusó además de "querer Converter a Xunta nun coto privado do PP".

Además, en su intervención también hizo un guiño a José María Arias, del que dijo que es "un referente do municipalismo" en Galicia, y a Darío Campos, por "resistir en momentos de complexidade na Deputación ante o transfuguismo".