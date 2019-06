Caballero no se va a "despistar debates estériles" y esta semana revelará quién presidirá San Marcos

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ofreció este lunes una rueda de prensa antes de que trascendiese la renuncia de Álvaro Santos como secretario provincial de los socialistas lucenses.

En su intervención y preguntado por la elección de candidato a la presidencia de la Diputación de Lugo, Gonzalo Caballero ha asegurado que el proceso de designación de aspirantes "está establecido" y corresponde a la "comisión federal de listas".

Además, ha señalado que prevé que esta semana se conozca la decisión adoptada por este órgano.

"No nos vamos a despistar de lo bien que estamos con debates estériles", dijo Caballero.



A dimisión de @alvaro_santos_r, secretario provincial do @PsoeLugo, será un dos temas de hoxe no Telexornal.@G_Caballero_M cre que o @PSdeG non debe caer en polémicas estériles

