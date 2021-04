Caballero insta á Xunta a "traballar con firmeza" para finalizar a rolda leste

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, instou á Xunta a "traballar con firmeza" para que a rolda leste de Lugo se converta nunha "realidade" e a realizar "todo o necesario" para que a estación intermodal da cidade "estea terminada canto antes".

En declaracións aos medios no marco dunha visita realizada a Lugo este sábado xunto á alcaldesa, Lara Méndez, Caballero denunciou que o Goberno galego "non cumpre coa cidade", para a que "a rolda leste é unha materia pendente desde fai máis dunha década".

A este respecto, sinalou que esta infraestrutura representa "unha promesa continua" do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, que "nunca é levada a cabo", xa que "cada ano expón nos orzamentos os mesmos fondos e non os executa". Ademais, incidiu na súa importancia, dado que permitirá "conectar unha parte da cidade e desatascar o tráfico a nivel interno".

"É hora de que a Xunta cumpra con Lugo", aseverou Caballero, que subliñou que esta Administración debe "pór toda a capacidade" da que dispón "para darlle unha rolda leste" á cidade, o que supón "un compromiso desde 2009 de Feijóo".

Tamén demandou que o Goberno galego realice "todo o necesario para que a intermodal estea terminada canto antes", así como para atallar outros "retos da cidade", como o Museo da Romanización.

Caballero resaltou as inversións do Goberno central para a intermodal e a A-54

Mentres, o xefe de filas dos socialistas galegos resaltou que o Executivo central "traballa con fondos para a intermodal" e para finalizar a A-54, que permitirá unir Santiago e Lugo por estrada cunha vía "de primeira".

Ademais, sinalou que desenvolve un plan que "vai licitar máis de 500 millóns para que en 2024 póidase conectar Lugo con Madrid en menos de catro horas". Así, puxo en valor que o Goberno presidido por Pedro Sánchez "faga fronte á electrificación e ás melloras nas vías para conectar a Lugo coa alta velocidade", "unha materia pendente" que, segundo reprochou, "nunca se resolveu" cos executivos 'populares'.

"É un goberno progresista o que pon 500 millóns para a conexión (ferroviaria)", apuntou o secretario xeral do PSdeG, que reivindicou o "compromiso" do ministro de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, José Luis Ábalos, e o resto do Goberno para traballar cos lucenses e a alcaldesa co obxectivo de "alcanzar" as actuacións que "necesita" a cidade.