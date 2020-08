Caballero hizo este viernes en Lugo un "chamamento á unidade e á reflexión" del PSdeG

Gonzalo Caballero, secretario general del PSdeG-PSOE, presidió este viernes a la reunión del comité ejecutivo provincial, en el Hotel Torre de Núñez. En el acto, al que acudieron los alcaldes socialistas de Lugo, a excepción de Lara Méndez, ausente por motivos personales, el candidato socialista a las últimas elecciones autonómicas hizo un "chamamento a unidade do partido e a reflexión" después del descalabro electoral en los comicios gallegos del 12 de julio.

Gonzalo Caballero aseguró que se encuentra "con gañas e forza" para "seguir traballando" y presentarse "ás próximas eleccións no ano 2024", comentó.

El secretario general del PSdeG hizo también hincapié en las dificultades con las que se encontró durante la campaña y recordó la ausencia de Patricia Otero, que permaneció la mitad de la campaña electoral confinada por la situación de A Mariña.

Gonzalo Caballero también hizo hincapié en la "abstención do 51 por cento que se produxo nas eleccións, e que foi a maior da historia en Galicia".

La reunión llegó tras un fracaso electoral que ha dejado abiertas heridas en el partido en Lugo, aunque la situación de tensión está bajo control. Así las cosas, según distintas voces del partido, más allá de lo vivido en el comité extraordinario, en el PSOE lucense sí hay enfado por los resultados y por la tentación de la dirección de culpar a los alcaldes de falta de compromiso o implicación en la campaña. Pero nadie cree que la tensión estalle en este momento.

"No es cuestión de decapitar a la primera y es difícil que haya voces exigiendo responsabilidades", decía un destacado miembro del partido, mientras otro manifestaba que hay gente enfadada, pero no dispuesta a exponerse y "perder la sombra" del partido.

Pero "no es lo mismo estar resignado que estar en paz", decía un socialista lucense. Y es que, aunque sea en privado, sí hay quien confiesa que hay indignación con el responsable del comité de ética, que criticó los resultados de las provincias de Lugo y A Coruña. Sostienen que debe ser la dirección la que haga autocrítica, en lugar de censurar que el partido no se haya movilizado lo suficiente. "No es fácil mover una campaña cuando no te dejan planificar y te dicen que ellos saben lo que tienen que hacer. Después de eso no pueden pedir responsabilidades", señalaba un socialista, que recalca que nadie se inmiscuyó en la estrategia de Gonzalo Caballero y se aceptó que él dijera que ya tenía su estrategia y rechazara propuestas que se le hacían desde el partido.

JUBILACIONES. En lo que sí parece haber cierto consenso es en que el descabezamiento que sufrió el partido, empezando por la "jubilación" de Darío Campos o de Álvaro Santos tuvo consecuencias y debilitó al partido en la provincia.

Pero tampoco hay impulsos claros de renovación. Así, hay cierto consenso, según las voces de algunos militantes, en que el "besteirismo" no es ya alternativa. "Yo creo que el besteirismo no existe ya, que esas personas están reubicadas", decía un militante.

Hay miradas que se posan en el presidente de la Diputación, José Tomé, aunque a la vez no dejan de remarcar que se trata de un afín a Gonzalo Caballero y una persona clave en la estrategia seguida por este en la provincia, en la que se quiso imponer una corrección del rumbo que los resultados dicen que estaba equivocada, apuntan los más críticos.