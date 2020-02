El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, viajó este martes a Lugo dentro de la ronda de contactos que inició este lunes con el alcalde de Vigo para "reafirmar su compromiso" con esta ciudad y anunciar que si llega a la presidencia de la Xunta pondrá en marcha en el plazo de seis meses las obras del museo de la romanización en el cuartel de San Fernando.

Antes de mantener una reunión de precampaña con la alcaldesa de la ciudad y otros cargos socialistas en Lugo, Caballero afirmó que Lara Méndez encontraría en la Xunta que él aspira a presidir después de los comicios del 5 abril a un "gobierno aliado".

Se comprometió, en ese sentido, a "desatascar" en "los seis primeros meses de gobierno progresista en Galicia" proyectos como el del museo (en línea con el proyecto defendido por el Concello), el desarrollo del Plan Paradai o "la asignatura pendiente" de la Ronda Este. "Son tres ejemplos en los que quiero personificar mi compromiso con esta ciudad", dijo Caballero.

A su juicio, "a lo largo de los once años de gobierno de Feijóo al frente de la Xunta no solo abandonó el medio rural, sino que fue incapaz de tener empatía con las ciudades", como lo demuestra el hecho de que "no inaugurase ni una sola obra de relevancia en Lugo".

El socialista aseguró que "rompió cualquier línea de empatía con las ciudades porque en todas las ciudades gallegas hay mayoría progresista", lo que hace que "a Feijóo no le guste el escenario urbano, que lo rechaza de forma continua".