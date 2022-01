Maite Ferreiro anunció que la cabalgata de Reyes de Lugo de este año, que será estática por prevención contra la sexta ola del covid-19, vendrá acompañada de diez espectáculos que tendrán lugar el próximo miércoles 5 en horarios de mañana y tarde, entre las 12.00 y las 14.00 horas y entre las 17:30 y las 19:30.

Ferreiro explicó que los espectáculos, "novidosos e de gran calidade internacional", se desarrollarán en la explanada del Auditorio Municipal Gustavo Freire con el objetivo de "amenizar a espera das nenas e nenos ata chegar xunto aos Magos de Oriente".

El área de Cultura explica que, además de expectáculos como La Parada Amorosa, de Remue Menage, o Chamôh, de Paris Benares –ambos llegados desde Francia–, se contará con la animación de la compañía gallega Culturactiva, que acercará cisnes, cebras, muñecos y unicornios, además del Rancho de Reis Xeitoso de Entresijo.

Maite Ferreiro destacó que "escollemos as inmediacións do Gustavo Freire por ser unha zona que conta con boas conexións en bus urbano para as persoas que decidan achegarse en transporte público, ademais de ter boa dispoñibilidade de aparcamento público e gratuíto nas inmediacións".