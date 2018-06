El grupo municipal de Ciudadanos ha denunciado que la Banda de Música Municipal de Lugo no ofrecerá este año el tradicional programa de conciertos de verano en la ciudad por “primera vez en sus 150 años de historia”, como consecuencia de la situación de “absoluta anarquía” que se vive en la institución, incluso con denuncias cruzadas por lesiones entre músicos.



De hecho, la portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, precisó que la Banda no participó tampoco -por primera vez desde su fundación- en los actos que tuvieron lugar el pasado 10 de junio con motivo de la Ofrenda del Antigo Reino de Galicia al Santísimo en la catedral de la ciudad.



“Vive una situación de absoluta anarquía. Está sin director desde finales de 2016”, precisó, “y muchos de sus dieciséis componentes no van a ensayar desde hace un año”.



Además, “la conflictividad fue en aumento, hasta el punto de que fueron presentadas ya tres denuncias cruzadas” entre miembros de la banda por “lesiones, insultos y faltas de respeto continuadas”.



Louzao califica esta situación como “lamentable” y critica que el gobierno local abandonase “a su suerte” a la Banda de Lugo, una “de las que tiene mayor historia de Galicia”.