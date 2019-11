C. González (Vox): "De Lugo sé lo que hay que saber sobre su gente; es una tierra grande con problemas"

Seguramente es el candidato más exótico que tenemos en Lugo.

Sí, ¿verdad? Bueno, es un poco romper los paradigmas.

Háblenos un poco de usted.

Mi madre nació en O Carballiño, mi padre en Celanova, tuvieron que emigrar a Venezuela y de ahí salí yo. Volvimos a España, retornamos a Venezuela y allí me formé. Soy ingeniero civil, trabajo en el ámbito de la construcción y del sector inmobiliario y eso me ha llevado a recorrer el mundo, América, Europa... Me inscribí hace un par de años en Vox, empecé a hacer política en la Hermandad Gallega y soy coordinador del partido en Venezuela.

Bailó en el grupo Semente Nova. Suena poco español.

Bueno, Semilla Nueva... Y bailo bien eh!

¿Cuál es su relación con Lugo?

Tengo familia en Foz y Burela. Paso la mitad del año entre O Carballiño y Madrid y la otra mitad en Venezuela, Panamá y Miami.

El anterior candidato no tenía ninguna vinculación con Lugo y la de usted es escasa. ¿No hay cantera?

Creo que el caso anterior fue peor. Hay cantera de sobra, tendrán la oportunidad de demostrar sus ideas y de defenderlas. Siento que represento lo que el partido quiere y he sido muy bien recibido.

¿Qué sabe de Lugo?

Lo que hay que saber sobre su gente, de sus principales temas económicos, superficialmente es una tierra grande, hay algunos que otros problemas...

¿Cuáles son para usted y en qué cree que puede ayudar Vox?

El principal es Alcoa, por la cantidad de familias afectadas. El Gobierno tiene que abaratar el coste de la energía. Vamos a trabajar en evitar el cierre.

¿Qué otros temas le gustaría llevar al Congreso?

Es algo sobre lo que podríamos hablar al final de la campaña.

¿Por qué no ahora?

Porque en la campaña se ven las necesidades. Muchas veces por conseguir votos la gente plantea de inmediato las soluciones, pero creo que hay que escuchar la problemática del pueblo.

Vistas las circunstancias, cualquiera diría que la desconoce.

Tenemos la capacidad de manejar la campaña como tenemos pensado. No vengo aquí a mentirle a la gente, a decirle que vamos a plantear solución a los problemas en el Congreso cuando no estamos.

No vengo a mentirle a la gente, a decirle que vamos a plantear solución cuando Lugo aún no tiene diputado en el Congreso»

Si aspiran a estar sería deseable que los ciudadanos conocieran qué quieren hacer.

Por supuesto. Hay muchos temas por los que la gente va a votar, la gente simpatiza con el partido. Por Lugo queremos manejar los temas de Alcoa, de diferentes sectores productivos como el lácteo, hay temas importantes relacionados con la estación de tren... No voy a ir a fondo debido a que siento que lo primero es que se conozcan los alineamientos del partido: buscar una España de sentido común, que regrese a sus tradiciones, que se defienda al pueblo español, que nadie venga a decirnos cómo se tienen que hacer las cosas.

Es hijo de emigrantes. ¿Qué siente cuando su partido propone expulsar a inmigrantes?

Estoy de acuerdo. Hay un tema de inmigración ilegal y hay que ponerle freno y expulsar a aquellos que hagan daño y vayan en contra del pueblo español. Mis padres nunca estuvieron ilegales.

Vox propone expulsar a todos, incluidos aquellos que han llegado por razones de supervivencia.

Primero tienes que tratar de tener a todo el pueblo español bien.

¿Cree, como Abascal, que los homosexuales solo deben adoptar a los niños que no quiere nadie?

Primero deben adoptar los hombres y mujeres que formaron una familia.

¿Se siente cómodo con la postura de su partido en temas como la violencia de género y el aborto?

Sí, yo creo que no hay partido que defienda más a la mujer que Vox.

¿Cómo lo hace?

Es el único que quiere que un violador entre en la cárcel y no salga. Hay que modificar la ley de violencia de género porque desde que se aprobó hay más víctimas.

¿Cree que son ficticias o que el problema está sobredimensionado?

Creo que la ley no ha servido para contrarrestar el problema.

Además de la ley son necesarias otras acciones, como formación, sensibilización y políticas de igualdad, que su partido rechaza.

La ley tiene que velar tanto por la mujer como por el hombre.

¿Acontecimientos como los disturbios de Cataluña y la exhumación de Franco serán una ayuda a Vox?

Lo que sucede en Cataluña no ayuda ni a Vox ni al pueblo español. Hay que ponerle mano dura al tema. Y sobre Franco, creo que no es el momento de destapar malas sensaciones para todo el mundo.

No para todo el mundo, parte de la sociedad lo demandaba.

Creo que en el momento en el que vivimos España merece que todos rememos hacia el mismo lado.

Se dedica al sector inmobiliario. ¿Los arquitectos de sus pisos tienen título?

Ah bueno! Yo lo tengo!