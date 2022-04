Buzón a otra generación

Carmen Ares, residente de As Gándaras de 83 años, considera a la profesora Noelia López Gómez del colegio Maristas "una fuera de serie". No la conoce pero le gustaría porque la docente es la artífice de un proyecto que tiene a Carmen y a muchos otros usuarios, muy ilusionados: la correspondencia con escolares. "Bendita profesora por animar a los niños a hacer algo así, a escribir a la gente mayor", apunta Carmen. En un mundo en el que "ya nadie escribe cartas salvo Hacienda", como dice Lisardo Silva, de 66 años, recibirlas es una alegría y también una apasionante ventana a la infancia.

"Lo primero que me ofreció fue un perro para que así tuviera una mascota que me hiciera compañía", dice Lisardo sobre su correspondiente. "Me gusta mucho que le gusten los animales como a mí", explica.

Con un vistazo a alguna de las misivas, el lector se maravilla de la animosa perspectiva con la que escriben los escolares. Una se aventura a decir a una residente que le encanta su nombre y que llamándose así tiene que ser "muy guapa". Otra se muestra convencida de que "en una residencia seguro que os lo pasáis pipa".

Suelen contar sus rutinas y aficiones. A Evangelina González, de 85 años, le han escrito tres niñas de distintas edades. "Me encantaría conocerlas, pero, claro, es imposible", admite. Cuando cae en la cuenta de que, en realidad, el colegio no está tan lejos de dónde vive se anima. "Tendría que ir a Maristas a la hora a la que acaba el colegio...Eso lo hago yo rápido", concluye. Esta residente ya tiene listas sus respuestas. Confiesa que solía tener buena letra. "Ahora tengo una caligrafía de pena", explica y lamenta que la facilidad del teléfono haya acabado con la costumbre de escribirse. Dice que le ha "encantado" saber de esas niñas y sus gustos.

Niños de Maristas muestran los dibujos que enviaron a las residencias. EP

Manuel Fernández, de 85 años, cuenta que le encanta "la forma de hablar" del niño con el que se cartea. "Da gusto cómo se explica. Dice que le encanta jugar al fútbol pero que no gana nunca", dice con una sonrisa. "Ahora los niños son muy espabilados y tienen muy buenos profesores. Antes, los que estudiamos, íbamos a veces con miedo al colegio porque algunos profesores nos pegaban".

BORRADOR. Carmen está haciendo el borrador de respuesta. No son Evangelina y ella las únicas que se quejan del estado actual de su caligrafía. "Penosa", concluye. A fuerza de usar los teléfonos se ha perdido la buena letra y el hábito de poner negro sobre blanco las novedades para contárselas a otros. "Ella me habla de su profesora y yo le cuento de nuestra monitora, que es muy buena", dice.

Los escolares de menor edad, en vez de una carta han enviado un dibujo, que también ha encantado a los receptores. La mayoría de los que han participado en este proyecto tienen tanto misivas como dibujos reventones de colores, así que para estar a la altura en sus respuestas algunos adjuntan, junto a las cartas, "dibujitos que hacemos aquí en la residencia".

"A idea xurdiu durante a pandemia, cando os maiores non saían da residencia. Gustou aos rapaces e tamén nos centros. Ademáis de ás Gándaras, tamén mandamos cartas a outras residencias, para que todos os nenos tiveran a quen escribir, como a casa de maiores Penarrubia, Albertia e Virxe dos Ollos Grandes", explica Noelia López Gómez, la profesora que prendió esta chispa.