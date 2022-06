A la búsqueda del mejor campamento

La búsqueda y el análisis de alternativas de entretenimiento infantil que permitan a madres y padres conciliar los cuidados con el trabajo ocupan estos días a cientos de familias lucenses que no tienen red de apoyo o no pueden o no quieren echar mano de ella.

La oferta privada de campamentos y otras actividades que generalmente combinan ocio, educación y deporte es amplia ante la gran demanda existente, que las administraciones públicas cubren mínimamente. El mayor esfuerzo lo hace el Concello con su programa Aulas Abertas. Son 480 plazas en seis centros sociales en las mañanas de julio y agosto a unos diez euros la quincena. Este viernes acaba el plazo para solicitarlas.

Los tres talleres que llevará a cabo la Xunta en el albergue juvenil Lug2 en seis turnos en julio y agosto suman 160 plazas y oscilan entre 117 y 193 euros, aunque hay descuentos. Mientras, la Diputación ofrece tres semanas sueltas de actividades en los ríos Rato y Miño, de carácter gratuito, para grupos de 20 y de 10 niños.

Muy solicitados suelen ser también los talleres que se ofrecen en las mañanas de verano en O Vello Cárcere y el Museo Provincial. Seguramente se repetirán este año, pero aún no hay información.

Las dos mayores entidades sociales de la ciudad, el Círculo das Artes y el Club Fluvial, también tienen programas estivales para niños y jóvenes, aunque en el primer caso solo pueden disfrutarlos las familias socias. La alta demanda de campamentos llevó al Fluvial a establecer que cada socio puede llevar a un no socio. El primero paga 70 euros a la semana y el segundo, 90. Es de las pocas alternativas que hay con comedor, por 35 euros más. Las actividades serán del 27 de junio al 19 de agosto y se prolongarán si hay suficiente demanda.

Clubs deportivos, en algunos casos con apoyo de administraciones públicas y de patrocinadores privados, se han ido sumando también a la oferta de servicios de conciliación, que además se ha ido diversificando y especializando en temáticas y necesidades, como la diversidad funcional. Entre los más veteranos figuran el polideportivo que organiza la ADC Lumieira y el de ajedrez de Xaquedrum, ambos en julio.

Organizaciones como Cáritas y Anpas de distintos centros también preparan campamentos.

Concello ► Desde diez euros la quincena

Las aulas abertas del Concello se desarrollan en los centros sociales de Fingoi, Lamas de Prado, María Balteira, Uxío Novoneyra, Milagrosa y Maruja Mallo en julio y agosto de 8.30 a 14.30 horas.



Por orden de inscripción

Cada centro ofrece veinte plazas en cada quincena y se asignan por orden de inscripción. El plazo para pedirlas termina hoy y puede hacerse a través de



Las tarifas

La cuota va de 9,27 euros (la quincena más corta) a 12,36 la de más días. Hay bonificaciones según número de hijos y rentas. Las aulas abertas del Concello se desarrollan en los centros sociales de Fingoi, Lamas de Prado, María Balteira, Uxío Novoneyra, Milagrosa y Maruja Mallo en julio y agosto de 8.30 a 14.30 horas.Cada centro ofrece veinte plazas en cada quincena y se asignan por orden de inscripción. El plazo para pedirlas termina hoy y puede hacerse a través de [email protected] y de www.lugo.gal La cuota va de 9,27 euros (la quincena más corta) a 12,36 la de más días. Hay bonificaciones según número de hijos y rentas.

Diputación ► Actividades en el parque del Rato

El Centro de Interpretación Terras do Miño, situado en el río Rato, ofrece dos actividades este verano, por orden de inscripción, a través de



En julio y en septiembre

Las actividades serán del 11 al 15 de junio y del 5 al 9 de septiembre, en ambos casos con 15 plazos y centradas en la naturaleza. Son de 10.00 a 14 horas.



Kayak para familias

Del 4 al 8 de julio hay kayak para adultos, familias y niños en la Escola Lucense de Piragüismo. Hay diez plazas. El Centro de Interpretación Terras do Miño, situado en el río Rato, ofrece dos actividades este verano, por orden de inscripción, a través de http://inscricions.deputacionlugo.org/gl/tema/actividades- medioambientais Las actividades serán del 11 al 15 de junio y del 5 al 9 de septiembre, en ambos casos con 15 plazos y centradas en la naturaleza. Son de 10.00 a 14 horas.Del 4 al 8 de julio hay kayak para adultos, familias y niños en la Escola Lucense de Piragüismo. Hay diez plazas.

Vitae ► Supercampamento en el Pazo de Feiras

La empresa Vitae ofrece en el Pazo de Feiras su Supercampamento del 27 de junio al 26 de agosto y por semanas.



Con o sin comida

Funciona de 9.00 a 20.00 horas, todo el día, de mañana o de tarde. La mañana con comida (de 9.00 a 16.00 horas) cuesta 122 euros. También tiene servicio de madrugadores (7.40 horas) y la opción de dormir los jueves.



Hasta el miércoles antes

Se puede solicitar hasta el miércoles anterior a cada semana en La empresa Vitae ofrece en el Pazo de Feiras su Supercampamento del 27 de junio al 26 de agosto y por semanas.Funciona de 9.00 a 20.00 horas, todo el día, de mañana o de tarde. La mañana con comida (de 9.00 a 16.00 horas) cuesta 122 euros. También tiene servicio de madrugadores (7.40 horas) y la opción de dormir los jueves.Se puede solicitar hasta el miércoles anterior a cada semana en [email protected]

Club Estudiantes ► Con el baloncesto como medio

El Club Estudiantes ofrece un campamento del 23 de junio al 8 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas, y con opción de Plan Madruga y Plan Salida con un suplemento de 5 euros por semana.



Precios

La semana de junio cuesta 15 euros y las otras, 65 euros, o 60 si se asiste más de una semana, si se es miembro del club o si se trata de un segundo hermano.



Inscripciones

En El Club Estudiantes ofrece un campamento del 23 de junio al 8 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas, y con opción de Plan Madruga y Plan Salida con un suplemento de 5 euros por semana.La semana de junio cuesta 15 euros y las otras, 65 euros, o 60 si se asiste más de una semana, si se es miembro del club o si se trata de un segundo hermano.En [email protected] y 627786618.

CB Cidade de Lugo ► Deportes variados en Frigsa

El Club de Baloncesto Cidade de Lugo ofrece en las instalaciones deportivas de Frigsa un campamento muy centrado en el deporte: baloncesto, fútbol, tenis, tenis de mesa, arco, tiro olímpico, juegos populares...



De 3 a 17 años

Es abierto a participantes de 3 a 17 años y se ofrece por semanas desde el 27 de junio al 29 de julio, a 95 euros cada una.



Mañanas y madrugadores

La entrada es de 8.00 a 10.00 horas y la salida, a las 14.00. Hay que inscribirse en El Club de Baloncesto Cidade de Lugo ofrece en las instalaciones deportivas de Frigsa un campamento muy centrado en el deporte: baloncesto, fútbol, tenis, tenis de mesa, arco, tiro olímpico, juegos populares...Es abierto a participantes de 3 a 17 años y se ofrece por semanas desde el 27 de junio al 29 de julio, a 95 euros cada una.La entrada es de 8.00 a 10.00 horas y la salida, a las 14.00. Hay que inscribirse en [email protected]

Nenea ► Para diversidad funcional

La escuela Nenea prepara dos campamentos en el antiguo colegio de San Xoán do Alto. Uno es, aunque no en exclusiva, para niños con diversidad funcional, del 1 al 5 de agosto, de 9.00 a 14 horas.



En los bosques

El otro campamento es del 4 de julio al 12 de agosto de 3 a 9 años. Una semana cuesta 100 euros, dos 175 y tres 250. El de diversidad sale a 80 euros.



Inscripciones

Se hacen en La escuela Nenea prepara dos campamentos en el antiguo colegio de San Xoán do Alto. Uno es, aunque no en exclusiva, para niños con diversidad funcional, del 1 al 5 de agosto, de 9.00 a 14 horas.El otro campamento es del 4 de julio al 12 de agosto de 3 a 9 años. Una semana cuesta 100 euros, dos 175 y tres 250. El de diversidad sale a 80 euros.Se hacen en [email protected]

Escuela OXeito ► Música tradicional en el río Rato

La escuela OXeito impartirá del 27 de junio al 1 de julio un campamento de música y baile tradicionales y naturaleza. Será en el parque del Rato, de 10.00 a 14.00 horas, con posibilidad de entrar a las 9.00 y salir a 14.30.



Semana o días

La semana cuesta 180 euros e incluye un tentempié y sube a 200 euros con entrada a las 9.00. Si se acude tres días cuesta 115 y los días sueltos, 40.



Veinte plazas

Hay 20 plazas y hay que anotarse en La escuela OXeito impartirá del 27 de junio al 1 de julio un campamento de música y baile tradicionales y naturaleza. Será en el parque del Rato, de 10.00 a 14.00 horas, con posibilidad de entrar a las 9.00 y salir a 14.30.La semana cuesta 180 euros e incluye un tentempié y sube a 200 euros con entrada a las 9.00. Si se acude tres días cuesta 115 y los días sueltos, 40.Hay 20 plazas y hay que anotarse en [email protected]

Otras opciones ► Círculo, Fluvial, Galén, Fingoi...