La búsqueda de las mascarillas, la última barrera de protección ante el Covid-19

Son el santo grial de la prevención. La última barrera ante el contagio. Si su valor cotizase en bolsa ya superaría al oro en los mercados internacionales. Su precio se ha multiplicado por varios ceros a la derecha. Cada cargamento que llega a un centro sanitario o a una población infectada por el Covid-19 podría ser determinante para salvar más vidas.

En la actualidad, con las zonas de conflicto en un alto el fuego momentáneo, la lucha se traslada a las terminales de carga de los aeropuertos internacionales, donde gobiernos, multinacionales y particulares se afanan en localizar y adquirir mascarillas de protección que frenen el avance de los contagios en todo el mundo.

Por su parte, los proveedores tratan de abastecer a una cada vez más numerosa lista de clientes que se mantienen a la espera de nuevos envíos de tan preciado producto. La recomendación hecha por el Ejecutivo para el uso de este tipo de mascarillas entre la población civil hizo que se formen largas colas de compradores a la puerta de farmacias y tiendas especializadas en ropa y protecciones para el trabajo.

La ciudad de Lugo tampoco escapa de esta demanda desbordante de mascarillas. Por ello, para que la población proteja su salud, diversas fábricas textiles y de calzado adaptaron su maquinaria y equipos de trabajo para la fabricación de mascarillas de tela, muchas de ellas impermeables y que impiden el paso de las partículas de saliva a través de la boca y la nariz.

Stock

Varias empresas locales vieron como su amplio stock de mascarillas se evaporaba en un abrir y cerrar de ojos. La tienda lucense 2M2, especializada en ropa, calzado y productos de protección individual en el trabajo, no da abasto durante las últimas semanas.

Diego Mouriz (en la imagen), responsable de atención al público, descuelga el teléfono cientos de veces al día, mientras el correo electrónico echa humo. Su almacén experimentó un repentino bajón de unidades de mascarillas FFP2, uno de los modelos más recomendados puesto que poseen una válvula que permite respirar e impiden que se cuelen partículas nocivas.

"Solo durante el mes de abril vendimos más de 40.000 mascarillas FFP2. Teníamos mucho stock porque durante todo el año somos los proveedores de empresas de servicios, hospitales, del ejército y de fuerzas de seguridad", admite Mouriz. "En el último mes y medio aumentamos las ventas entre un 300 y un 400 por cien", manifiesta.

Después de una demanda que se escapaba de todas las previsiones, la firma lucense optó por firmar acuerdos con empresas textiles y de calzado para que confecciones mascarillas de tela. "Son máscaras protectoras fabricadas con una tela especial, repelente a líquidos y partículas sólidas, Son reutilizables, Basta con lavarlas a más de 60 grados de temperatura para eliminar cualquier partícula nociva», matiza. «De este modelo ya vendimos más de 12.000 unidades", explica Diego Mouriz que recibirá, a partir del miércoles, otro tipo de máscaras con protección FFP2 que cumplen con las normas de calidad.

Este establecimiento lucense también atiende pedidos por internet desde la página www.artravres.es.

Demanda

El grupo empresarial Torneiro, uno de los grupos líderes en Galicia en la venta y alquiler de maquinaria agrícola, vio como los pedidos de mascarillas crecían exponencialmente durante el último mes, así lo afirma su gerente Julio Torneiro (en la imagen).

"Vendimos miles de unidades en las últimas semanas. Uno de los últimos fue a una empresa de Madrid, a la que le enviamos más de 1.000 mascarillas de protección", manifiesta.

Sus proveedores le comunicaron que hasta el mes de mayo no recibirá un nuevo suministro de mascarillas FFP3. "El próximo mes está previsto la llegada de un envío de 5.000 unidades con el certificado KN95, que es el equivalente chino al certificado de calidad europeo", advierte.

Suministro limitado

Santiago Torres (en la imagen), titular de la farmacia Labandeira, afirma que cuentan con un stock "limitado de mascarillas quirúrgicas. Nos llegan pedidos de 50 unidades. Solo vendemos dos por persona para repartirlas al máximo y no tenemos lista de espera. Estas cuestan dos euros y son buenas para no contagiar pero, en cambio, no protegen de contagios", explica Torres que espera que esta situación de falta de suministro se regularice a partir de esta misma semana. "Algunos distribuidores ya empiezan a suministrar mascarillas a las farmacias", concluye.