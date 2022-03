Los buses de Castelo, As Gándaras y A Tolda mejoran las rutas con el centro

El gobierno local de Lugo aprobó, con el apoyo de la oposición, cambios en algunas líneas de buses de la ciudad, para responder a nuevas necesidades y a demandas vecinales y, en algún caso, para asegurar el cumplimiento del horario.

Uno de las modificaciones más relevantes afecta a la línea 5, que conecta A Residencia con el Hula. Se trata de una ruta muy larga, por lo que a lo largo del día acumulaba retrasos que hacían perder alguna de las vueltas. Además, los vecinos se quejaban de que, en alguno de los sentidos, el bus los dejaba lejos del centro de la ciudad.

Ahora, uno de los dos buses que actualmente pasan por Castelo modificará el recorrido para conectar con la Ronda da Muralla, Ramón Ferreiro y As Fontiñas, hasta el Hula. Llegará a O Carqueixo cada hora. El recorrido de ida pasará por Castelo, San Roque y la Ronda da Muralla hasta A Residencia. Además, se creará una línea especial a Castelo para conectar esta zona periurbana con el centro a las tres de la tarde, de forma que permitirá a los vecinos ir y volver al trabajo en bus, según explicó el concejal responsable de movilidad, Rubén Arroxo.

Los ajustes se aplicarán en unas semanas

Otro de los cambios afecta a uno de los dos buses de la línea 3. Debido a que el tramo entre las rotondas de la Uned y de Nadela tiene pocos usuarios (menos de 7 diarios) y la frecuencia es de media hora, esta pasará a ser de una hora y esos kilómetros que se ahorran se destinan a cubrir otras demandas vecinales de las zonas de la Avenida de Madrid y de Paradai. Así, este bus pasará por Ramón Ferreiro y seguirá hasta sindicatos, Paradai y Avenida da Coruña. El recorrido de vuelta conectará Paradai y As Fontiñas con el campus cada treinta minutos.

El tramo entre A Tolda y Nadela no se verá muy perjudicado porque aunque se reduce la frecuencia de la línea 3 a 60 minutos, la 11 continuará pasando por ese lugar, recalcó Arroxo.

Gobierno y oposición también acordaron en el seno de la mesa de transporte actualizar las líneas 1.2, 1.4 y 12 para dar servicio a la nueva fase del polígono de As Gándaras, ya que cuando se diseñaron estos recorridos, en el primer semestre del año pasado, esa zona del parque empresarial todavía no estaba operativa.

Estos son los primeros ajustes tras la reorganización de rutas que entró en funcionamiento en junio del 2021 y se aplicarán en unas semanas. "Son pequenos cambios que van mellorar a vida dos veciños", destacó Arroxo.

Transbordos ► Sin fecha para la gratuidad

Una de las mejoras que está previsto llevar a cabo en el servicio de bus pero para la que todavía no hay fecha es la gratuidad de los transbordos. Ahora se pagan 19 céntimos con el billete ordinario y 10 con el social, del que disfrutan estudiantes, jubilados y desempleados, por ejemplo. El grupo municipal del PP mostró este viernes su decepción por el hecho de que esta medida siga sin aplicarse. El gobierno explicó que está preparando una ordenanza, ya que antes se aplicaba mediante un bando de alcaldía pero el interventor municipal no lo ve correcto.



Colectivos

Lo que no está previsto es que el bus sea gratis para menores de 18 años, jubilados, desempleados y personas con escasos recursos, como viene demandando el PP y para lo que existe un acuerdo plenario que en su día fue apoyado por el BNG. Ahora, este defiende que no ve justo que un trabajador con el salario mínimo pague por el bus y que un jubilado con una pensión alta no lo haga. La tarifa ordinaria es de 64 céntimos (45 con bono) y la social, de 31.