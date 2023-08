A la busca de un parque como refugio

Las altas temperaturas han convertido a los parques y zonas verdes en los mejores aliados de los lucenses, monfortinos y sarrianos, que han sido los principales afectados en la subida de temperaturas de toda la provincia.

En esta ola de calor, los lucenses llegaron a estar en alerta, al registrar durante esta semana temperaturas máximas de 40,2 grados, algo nunca visto en la ciudad. Por este motivo, muchos de ellos recurrieron al parque Rosalía de Castro como espacio seguro.

El Parque, que cuenta con veintitrés hectáreas repletas de vegetación y árboles, está acogiendo a numerosas familias que huyen del "calor infernal". Así lo califican Reyes y Marina, dos madres que han acudido a ese pulmón verde por "desesperación".

Varias personas disfrutan de la sombra en Rosalía de Castro. SEBAS SENANDE

"No se puede estar en casa, nuestras casas no están preparadas para este calor", narran.

Además, Reyes se pregunta: "¿Qué voy a hacer con dos niños en verano y en casa".

"Ellos juegan y nosotras podemos descansar a la sombra", admite esta lucense.

Ambas familias han optado esta vez, a acercarse al Parque, pero no es un caso particular. "No me lo esperaba tan lleno", explica Marta Vázquez, una joven que se dirigía a patinar a la pista ubicada en el paseo Vila de Foz. Marta suele acudir todos los días y admite "que es un respiro".

En la otra parte del Parque, bajo la sombra de los árboles, una familia de turistas aprovecha el frescor de la hierba para "poder descansar bien", admiten.

"Venimos de Madrid y estábamos haciendo turismo por el centro, pero hacia demasiado calor y hemos venido a aprovechar la sombra", explican.

En Monforte no varían mucho en sus los planes, en estos días de intenso calor los monfortinos aprovechan el entorno del parque de Os Condes, sobre todo durante las mañanas, para cobijarse bajo los numerosos árboles que dan sombra a la zona y aprovechar el frescor que aporta la laguna y el surtidor de agua que hay en su centro.

Este jueves, pasada la una de la tarde, eran muchos los que estaban sentandos en los bancos que salpican este parque o aprovechaban los espacios verdes cuando la estación que Meteogalicia tiene en A Pinguela marcaba 31,4 grados.

Y es que este jueves, en Monforte, se pudo respirar. La temperatura máxima alcanzada fue de 35 grados. En la reducción de casi siete grados con respecto al miércoles tuvo mucho que ver la presencia de continuas rachas de viento procedentes del sur. Otro lugar muy frecuentado por los vecinos es el club fluvial, a orillas del río Cabe, que dispone de una amplia arboleda que posibilita que la sensación térmica no sea extrema.

Mientras, los vecinos de Sarria que llegaron a sufrir máximas de 41 grados, también vieron en estos espacios su mayor aliado.

Personas en O Chanto. EP

Estas temperaturas fueron una sorpresa para aquellos que venían huyendo del calor, como una familia de Madrid que se encontraba reposando en la mesa del parque de O Chanto, una de las zonas verdes de Sarria frecuentada ahora por locales y turistas que buscan reposar e hidratarse.