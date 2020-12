El bus urbano, obligado a modificar una parada por no poder girar

Los autobuses urbanos ya no atraviesan el centro del barrio de Montirón, sino que lo bordean. Esta es una medida que se ha adoptado de forma provisional desde mediados de la semana pasada.

Ese cambio en el trayecto de la línea 6, que une el barrio de Montirón con el de A Cheda, no responde a la reestructuración que el área de movilidad del Concello de Lugo va a llevar a cabo en el transporte público, sino que se debe a un problema de andar por casa. Los buses no pueden girar en la Praza das Illas debido a que suele estar aparcado algún vehículo, ya que no hay ninguna señal que lo prohíba.

Como esa es una traba que se han encontrado con relativa frecuencia los autobuses urbanos, la concesionaria del servicio ha optado por trasladar temporalmente la parada a la Rúa Rof Codina, a la altura del cruce con la Rúa Illa Formentera.

El barrio conserva esta línea, no pierde el servicio, pero los usuarios tienen que desplazarse más distancia para llegar hasta la parada, por lo que ya han tomado cartas en el asunto.

Desde la asociación de vecinos Praza das Illas su presidenta, Loli Murga, hace un llamamiento al área de movilidad del Concello de Lugo para que señalice la zona con el fin de que no aparquen vehículos que impidan girar al autobús urbano. En caso de que no se respetase ese mandato, ya podría actuar la Policía Local con la grúa municipal, que ahora tiene las manos atadas.

PROPIEDAD PRIVADA. Pero la solución no es tan sencilla como se podría creer. Desde el gobierno municipal se ha aclarado que no puede prohibir el aparcamiento en este tramo de la calle en el que tiene que girar el transporte público debido a que es de "propiedad privada".

La asociación vecinal Praza das Illas, que espera que se encuentre una solución a este problema, solicita que, si la medida en vez de ser provisional se convierte en definitiva, al menos se instale una marquesina en la nueva parada para que los usuarios se puedan guarecer de las inclemencias meteorológicas mientras esperan al bus urbano.