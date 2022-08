Cuatro de las líneas del bus urbano de Lugo estrenarán cambios este viernes. Son las 1.2, 1.4, 3 y 5, para las que, según avanzó el teniente de alcaldesa y edil de Mobilidade e Infraestruturas, Rubén Arroxo, se han diseñado "unha serie de pequenos cambios" con los que se busca garantizar mejores conexiones y recoger algunas peticiones vecinales.

Las modificaciones se aprobaron por unanimidad en una reunión de la Mesa de Transporte Público celebrada en el pasado mes de marzo, con el consenso de los grupos políticos con representación en el Concello de Lugo. Ahora se aplican tras realizarse el procedimiento administrativo, y poco más de un año después de que la ciudad estrenase las nuevas líneas del bus urbano.

Línea 5

La zona de Castelo, cubierta por la línea 5, mejorará las conexiones para permitir un retorno por el centro de la ciudad. Uno de los dos buses que ahora pasan por Castelo cambiará el recorrido conectando la Ronda da Muralla, Ramón Ferreiro y Fontiñas, cubriendo el Hula. Esta línea cubrirá el Carqueixo cada hora. El recorrido de ida pasará por Castelo, San Roque y la Ronda, conectando con la Residencia.

"Ademais, crearase unha liña especial Castelo que permitirá conectar esta zona periurbana co centro da cidade ás tres da tarde, permitindo á xente ir e volver ao traballo en bus", explicó Arrojo.

Línea 3

Otra de las novedades consiste en la modificación de uno de los dos buses que cubren la línea 3. "Debido a que a zona entre a rotonda da Uned e a de Nadela ten moi poucos usuarios cada día —habitualmente, menos de 7 diarios— e unha conexión cada media hora, a partir deste venres aumentamos a eficiencia deixando un bus cada hora nesta zona e aproveitando a quilometraxe para modificar o traxecto e atender unha serie de peticións veciñais”, explicó el teniente de alcaldesa.

Modificando un de los dos recorridos que realiza la línea 3 cada hora esa línea puede pasar por Ramón Ferreiro, continuando hasta Sindicatos y conectando posteriormente la zona de Paradai con la Avenida da Coruña.

El recorrido de vuelta conectará Paradai y Fontiñas con el campus, dando conexión entre Fontiñas y la zona universitaria cada 30 minutos.

La zona entre las rotondas de la Uned y Nadela, además del bus de la línea 3 cada 60 minutos, seguirá cubierta por la número 11.

Polígono de As Gándaras

La Mesa de Transporte también aprobó actualizar las líneas 1.2, 1.4 y 12 para dar servicio a la nueva fase del polígono de As Gándaras. "Trátase dunha pequena modificación necesaria, xa que no momento de deseñar as novas liñas esta fase do polígono non estaba operativa", asegura Arroxo.

El teniente de alcaldesa destacó que todos estos cambios en el transporte urbano se realizan "reutilizando o quilometraxe modificado en zonas con poucos usuarios de bus para redefinir outras liñas e aumentar a eficiencia do sistema de transporte público de Lugo, garantindo que se cumplan os horarios".