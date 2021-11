Buenas ventas en un Black Friday que estuvo marcado por la lluvia y el frío

El Black Friday comienza a imponerse ya en los hábitos de consumo de los lucenses, que aprovechan esta jornada para adquirir diversos productos con un precio mucho más rebajado. El éxito de esta fecha comercial es tal que los descuentos se prolongan durante varios días como estrategia comercial para captar clientela. Eso sucedió, por ejemplo, en varias tiendas de la Rúa da Raíña, que optaron por colgar los carteles de los descuentos del Black Friday ya desde el pasado lunes o martes.

"Hasta el momento, funcionó muy bien. Mejor a principios de la semana porque el tiempo fue, más o menos, bueno. En cambio, la lluvia quitó bastante clientela hoy [por este viernes]. Este año tuvimos el público más repartido. El año pasado, sin embargo, vino más gente por el Black Friday. Estos días se vendieron muchos productos del hogar y de belleza", cuenta Leticia Curros, encargada de Wolala, donde se ofrecen descuentos del 80 por ciento.

En la tienda de ropa Bodelón, en la Ronda da Muralla, también estaban satisfechos con las ventas pese a que, en ese tramo de la calle, junto a la puerta de San Fernando, se quedaron prácticamente solos. "Aquí cerraron muchas tiendas y eso influye pero no nos fue mal. Vendimos, sobre todo, zapatos y botas, que estaban con un 30 por ciento de descuento. Empezamos el jueves y estaremos hasta el lunes. La mercancía parada no te da nada, así que te sumas al carro de los grandes y ofreces lo mismo que ellos. Al final, ¡hay que mover por volumen, no por precios!", dice Luis Dorado, dependiente.

En Mango, en As Termas, también estaban satisfechos. "No fue tan buen Black Friday como el de 2019, pero mucho mejor que el de 2020", indicaba una trabajadora, que añadía que, también en este caso, hubo afluencia de clientes durante toda la semana.