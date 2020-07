El brote de O Saviñao suma diez positivos y el de A Mariña baja

El área sanitaria de Lugo sigue siendo la gallega que acumula más casos activos de Covid-19 con 80 de los 196 que se registran en Galicia. Al brote de A Mariña, que sábado volvió a bajar a 51 positivos, cinco menos que el viernes al registrarse cinco altas y ningún caso nuevo en las 43 PCR realizadas, hay que sumar un nuevo foco en el municipio de O Saviñao, en la zona sur, que ya suma 10 positivos y que tuvo su origen en una reunión familiar. Este último brote vuelve a dejar patente el riesgo que existe en los encuentros con familia y amigos en los que se baja la guardia y sobre todo en aquellos donde hay presencia de personas con las que no se tiene contacto habitualmente, por lo general procedentes de otras comunidades. Y es que en el caso de A Mariña, algunos de los últimos positivos también se produjeron tras una visita familiar de vecinos de Hospitalet a Viveiro.

En el caso de los positivos de O Saviñao, el primero fue confirmado por el Sergas el viernes y tras casi cincuenta PCR practicadas ya se confirmaron otros nueve casos. Además es previsible que esta cifra vaya en aumento, puesto que sábado se hicieron nuevas pruebas. Según apuntaron distintas fuentes, el origen del brote podría estar en una fiesta de cumpleaños celebrada en la parroquia de Reiriz a la que acudieron varias personas procedentes de Madrid. El primer positivo sería una persona que llegó de la capital española.

En este sentido, el alcalde, Juan Carlos Armesto, no descarta extremar las precauciones en el municipio si las nuevas circunstancias así lo justifican y convocó para esta mañana la comisión municipal de seguimiento del Covid. Por su parte desde el grupo municipal del PSOE quisieron mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y aseguraron que mantienen un contacto directo con el regidor, a cuya disposición se pusieron para colaborar en todo lo necesario.

El número de activos en Galicia sigue subiendo con nuevos pacientes en Lugo, A Coruña, Vigo, Pontevedra y Ourense

En lo que respecta al brote de A Mariña, la Consellería de Sanidade mantiene que sigue controlado. Los números siguen a la baja y desde la consellería subrayan que "neste momento a porcentaxe de PCR positivas é moi baixa respecto ao momento no que se adoptaron as medidas especiais para conter o brote no distrito sanitario, cando aproximadamente o 20% das PCR realizadas eran positivas". De hecho, todas las hechas el último día fueron negativas.

De los 51 casos que permanecen activos la mayoría son asintomáticos o presentan síntomas de carácter leve y tienen la obligación de permanecer en sus casos durante 14 días guardando cuarentena. Aún así hay tres personas que permanecen ingresadas en el Hospital Público da Mariña —el único de la provincia que cuenta con pacientes covid ingresados—, aunque su evolución está siendo favorable. Desde el Sergas también recuerdan que las personas que dieron negativo permanecen en seguimiento en su domicilio. En estos momentos hay 337 personas en seguimiento domiciliario, trece menos que sábado.

Otra buena noticia para la comarca fueron los negativos de los cerca de 140 internos de la residencia de mayores San Bartolomé de Xove que fueron sometidos a las pruebas PCR tras el positivo de una trabajadora del centro que resultó contagiada al recibir la visita de unos familiares de Hospitalet. Esta buena noticia se sumaba a la recibida ya el viernes de los casos negativos de las cuatro compañeras de turno de la mujer.

Desde la residencia mostraron sábdo su satisfacción por el hecho de que el centro esté libre del virus, pero aprovecharon el mensaje positivo que hicieron público en las redes sociales para hacer un llamamiento a la responsabilidad: "Superado o gran sofocón pola saúde dos máis vulnerables, da nosa propia e das nosas familias, é tempo de apelar por enésima vez e incasablemente á responsabilidade a non baixar a garda e a cumprir escrupulosamente todas as medidas hixiénicas que nos recomendan".

En el total de Galicia los casos han experimentado un nuevo repunte sábado con 16 casos más que el viernes y uno en la Uci. A Lugo, con 80 casos, le siguen A Coruña con 52, donde se registraron nueve activos más, y Vigo con 32, uno más. En el área sanitaria de Pontevedra están activos una quincena de positivos, cuatro más que los que había el jueves. Los dos casos detectados en Barbadás hacen subir a ocho los activos en Ourense y siguen sin cambios Santiago, con once, y Ferrol que no tiene casos.