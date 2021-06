Un brote laboral detectado entre empleados de una planta cárnica ha contribuido a incrementar los casos en Lugo y Castroverde. Por un lado, la capital cuenta con la incidencia más alta de las siete ciudades gallegas —como avanzó este jueves este diario— y duplica a la de la comunidad; por otro, el ayuntamiento limítrofe tiene ahora una incidencia completamente disparada, que ronda los 400 casos por cada cien mil habitantes por lo que lo sitúa a las puertas de que el comité clínico del Sergas decida en su reunión del próximo martes subir el nivel de riesgo a alto y, por ejemplo, cerrar el interior de la hostelería, permitiendo servir solo en terraza.

El brote entre empleados de NovaFrigsa ha dejado en Lugo una decena de casos entre los trabajadores y como mínimo otros diez entre contactos estrechos de estos. La empresa Coren, propietaria de la planta, aclaró este jueves, a través de su responsable de comunicación que, aunque hay empleados afectados, no se contagiaron dentro de la empresa, lo que coincide con el análisis de Sanidade. Aseguró también que cuatro de ellos se infectaron en una fiesta y otros dos, que trabajan en otra zona de la planta —que está completamente sectorizada para que los trabajadores no tengan contacto durante la jornada o al entrar o salir— en otros ámbitos. La firma hace además test periódicos de antígenos a todo su personal.

El Sergas, que ya cribó a toda la planta sin sumar nuevos casos, está ahora convocando a una segunda PCR a todo el personal.

La incidencia subió de forma tan radical que sitúa al concello a las puertas del nivel de riesgo alto, lo que limitaría la hostelería a terrazas

Una de las empleadas contagiadas reside en Castroverde y acudió el sábado pasado a una fiesta de cumpleaños en la que, de la veintena de asistentes, se halló ya una decena de positivos. El encuentro tuvo lugar en un bajo muy céntrico y acudieron familiares del hombre que cumplía años y amigos. La coincidencia de una persona infectada en el interior de un local en el que se come y se bebe, por lo que se prescinde de la mascarilla, el tiempo que pasaron allí y el hecho de que la variante dominante ahora sea la británica, más contagiosa aunque no cause formas más graves de la enfermedad, ha contribuido a esa explosión inicial de casos entre los asistentes.

También lo ha hecho la circunstancia de que la gran mayoría de asistentes, salvo un par de ellos, tengan menos de 45 años y, por tanto, todavía no hayan sido vacunados. Precisamente ahora se está citando a ese grupo de edad.

Sanidade ha cribado ya a las personas que acudieron a la fiesta y sigue citando a familiares de los positivos y contactos estrechos. Además, ha organizado un cribado general para toda la población que quiera acudir, que puede apuntarse llamando a las oficinas municipales al 982312080 o escribiendo al correo [email protected] sergas,es especificando nombre, apellidos, DNI y número de teléfono, según informó el alcalde a través de un bando.

Ares: "Preocúpanos moito a situación en Lugo, que é, das sete cidades galegas, a que ten a incidencia máis alta"

PREOCUPA CIÓN. El gerente del área sanitaria, Ramón Ares, reconoció este jueves que la situación del municipio de Lugo y limítrofes preocupaba mucho a Sanidade. Especialmente, según admitió, el hecho de que la capital llegue al fin de semana de Arde Lucus, el primero con fiesta presencial en pandemia, con una incidencia acumulada a 14 días de 89 casos por cada cien mil y a 7 de 51 por cada cien mil. "Non estamos na mellor situación epidemiolóxica, estabamos moito mellor hai un mes do que estamos agora. A pandemia non desapareceu, o virus segue circulando, os poucos ingresados que temos son xente non vacinada e de grupos máis novos, co cal a necesidade de actuar con responsabilidade, de facer as reunións deste espacio de ocio con responsabilidade é fundamental", aseguró.

Explicó que, en el conjunto del área sanitaria, la situación es estable, con una incidencia media descendente y ya cerrando brotes como el de A Mariña, que según dijo llevaba ya una semana sin aportar casos nuevos o, al menos, solo de personas que ya estaban cuarentenadas y a las que se había hecho una segunda PCR. Frente a ese panorama de calma, Lugo presenta "catro ou cinco brotes activos" que aportan nuevos casos. Aludió en concreto al de la planta cárnica, "un brote laboral, con dez casos", que se extiende a otros municipios como el de Castroverde y, sobre el brote en ese concello destacó especialmente que el comportamiento de la familia afectada ha sido en todo momento "exquisito, xa que dende o primeiro momento facilitaron toda a información, o que nos permite ser máis rápidos".

Recordó que en otros casos la colaboración no ha sido tan dedicada ni inmediata, pero que es precisamente contar desde el principio con listas de contactos estrechos lo que permite a Sanidade "ser máis proactivos". Cuarentenar rápido y cribar de manera veloz ayuda a contener los brotes con más facilidad, aunque se declaren de forma explosiva, aportando inicialmente muchos casos. Insistió en la necesidad de que todos los lucenses recuerden que el virus sigue circulando y que las medidas de prevención, como el lavado de manos, distancia y mascarilla, deben respetarse en todo momento.