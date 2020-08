El brote del Doña Bella sube a 28 casos y provoca al menos otro nuevo cierre

El brote delllegó este martes a los 28 positivos, además de decenas de aislados. La llamada que hizoa los asistentes para que se identificaran ha empezado a tener más respuestas y, además de detectar nuevos casos a través de esta medida, también aparecen nuevos diagnósticos entre los convivientes y contactos estrechos de las personas que fueron a la fiesta. Un gran número de los afectados por este brote rondan la treintena, aunque a raíz del rastreo también se están diagnosticando bastantes casos en niños.Otra de las consecuencias de esta fiesta es el cierre de locales en los que trabajan personas que asistieron a la celebración, que han dado positivo y que provocan que el resto de sus compañeros tengan que ser aislados al ser contactos estrechos. Después de que dos cafeterías, una en el entorno de lay otra en el de la, tuvieran que bajar la verja se sumó también una coctelería en el entorno de laDesde el pasado fin de semana también permanece cerrada la peluquería, situada en la, después de que una de las propietarias fuera diagnosticada de Covid-19. Ella misma comunicó su caso —también relacionado con el brote del Doña Bella pues cenó la noche de la fiesta con personas que luego acudieron a ese pub— en las redes sociales y, el martes mismo, su socia y otras trabajadores informaron por esa misma vía de que su PCR había dado negativo.Su marido, trabajador de la misma peluquería donde tiene como clientes a varios jugadores del CD Lugo, sí ha resultado contagiado. La pareja permanece aislada y sin ir a trabajar desde los primeros síntomas. La peluquería seguirá cerrada al menos otra semana. Los PCR a los jugadores el lunes dieron todos negativo.Siguen las labores de rastreo de este brote y se espera que sigan apareciendo casos en los próximos días. La cuenta de correo habilitada por Sanidade para comunicar la asistencia a la fiesta esUna trabajadora del ‘super’ de la Avenida da Coruña es otro caso positivo de Covid-19, según comunicó este martes la federación de servicios de, que denunció que, pese a tener conocimiento de este diagnóstico, la empresa no ha tomado ninguna medida preventiva.El secretario de la federación,. denunció que incluso un encargado, ante la inquietud del personal que trabaja en el mismo turno y zona que la afectada, aseguró que todo el mundo tenía que seguir trabajando con normalidad hasta desarrollar síntomas."Ante esta situación algunhas traballadoras incluso pagaron do seu propio peto unha PCR pola privada. Trátase de xente que ten familiares que pertencen a grupos de risco ou vulnerables e que temen ter sido contaxiadas", apuntó Díaz. El secretario de la federación de servicios calificó la actitud de la empresa de "auténtica irresponsabilidade" ya que entiende que se pone "en perigo" la salud de su personal así como la de sus clientes y explicó que ya puso en conocimiento de Sanidade la situación para que tome las medidas oportunas en estos casos.El contagio de esta trabajadora parece no estar relacionado con el brote del pub de, sino que podría tener como origen una comunión a la que acudió recientemente.Por otra parte, otra empleada de ese mismo supermercado se encuentra aislada pero no a raíz del contacto con su compañera sino porque su marido ha dado positivo en la PCR y, como conviviente, debe guardar cuarentena obligatoria. La labor de rastreo de estos casos continuará a lo largo de la jornada de hoy.