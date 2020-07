El brote de Covid de A Mariña supera ya los 40 casos y deja un positivo en Lugo

El brote de Covid-19 de A Mariña superó este miércoles los 40 positivos. El Sergas comunicó oficialmente 35, sumando dos nuevos con respecto al martes, en un parte que hace público todos los días a mediodía. Pero, por la tarde, se siguieron haciendo diagnósticos, con lo que se pasó ya de las cuatro decenas de positivos. Entre ellos, hay una joven que vive en el municipio de Lugo y que es amiga de una de las diagnosticadas de Burela, con la que estuvo en días recientes. Por tanto, se le considera también parte de ese mismo brote.

Como es habitual cada vez que se detecta un nuevo contagio se aísla a esa persona en su domicilio y se hace lo mismo con todos sus contactos estrechos, como los convivientes y todas aquellas personas con las que haya estado más de 15 minutos sin tomar las precauciones adecuadas, como el uso de la mascarilla o la distancia de seguridad. Así, con toda seguridad, el brote mariñano ya ha provocado medidas de confinamiento en la capital y, muy probablemente, traerá más diagnósticos.

Aparecen positivos entre la clientela del bar donde se cree que se contagió el hombre de 71 años que permanece hospitalizado

El hospital de A Mariña ya tiene dos contagiados en ese brote ingresados. Uno de los pacientes lleva en planta desde el martes de la pasada semana y es un hombre de 71 años, burelés, del que se cree que se pudo contagiar en el bar en el que trabajaba uno de los positivos. Ya han empezado a aparecer también positivos entre el resto de la clientela de ese bar. A menudo, son ellos mismos quienes se identifican como tales a sus médicos.

La otra es una mujer embarazada que fue hospitalizada a principios de esta semana por otro motivo. Inicialmente no se le hizo la PCR, dado que no presentaba síntoma alguno y no se consideraba un caso sospechoso de coronavirus. Sin embargo, cuando llevaba un día ingresada, se supo que había dado positivo una persona con la que había estado en contacto por lo que también ella recibió la prueba y se confirmó su diagnóstico. Ambos pacientes se encuentran estables y evolucionan con normalidad.

El Sergas ha hecho ya 500 pruebas a contactos estrechos de casos de este brote y más de 400 personas permanecen confinadas en sus casas para cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días. Son aislados no solo los pacientes que dan positivo en las pruebas sino también aquellos a quienes se le hace y dan negativo ya que pueden desarrollar síntomas con posterioridad. A menudo los contagiados por coronavirus no obtienen un resultado positivo en la PCR hasta que no tienen algún síntoma, si bien pueden contagiar antes de que eso ocurra. Por ese motivo, se les aísla preventivamente.

El primer caso de este brote mariñano se detectó el pasado martes, día 23, día en el que también se produjo el primer ingreso. Inicialmente se detectaron 8 casos, todos con relaciones familiares y de los que, la mayoría de ellos, habían acudido a una comida familiar que había tenido lugar en Xove, el día de la festividad de San Antonio.

ÍNDICE. Aunque la comida es uno de los focos de este brote, se cree que ese primer caso no es el caso índice, es decir, que no es el que, en realidad, inició el brote. No está muy claro todavía ni quién pudo ser ni dónde pudo haber comenzado.

Las autoridades sanitarias sí están convencidas de que la juventud de la inmensa mayoría de los contagiados ha sido clave para contribuir a la transmisión del virus. De los 35 casos comunicados hasta el miércoles, unos 25 tienen entre 20 y 30 años de edad. La intensidad de la vida social de la población de esa franja de edad, la movilidad entre concellos y la laxitud con la que se enfrentan a medidas de protección ha contribuido a que se incrementasen los casos.

También ha ayudado el hecho de que, en muchos casos, los jóvenes son o bien asintomáticos o tienen síntomas tan leves que no los identifican como tales. Eso hace que tengan más oportunidades de contagiar porque la detección y aislamiento del caso tarda más en producirse.

Recuento. Más de mil casos de coronavirus