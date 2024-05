Bronca política por la exclusión de Lugo en la llegada de los Avril a Galicia

La bronca política no ha tardado en saltar a raíz de la inminente puesta en funcionamiento de los trenes Avril, que recortarán los viajes entre Madrid y las principales capitales gallegas, con excepción de Lugo y Ferrol.

El Partido Popular lucense publicó este viernes un contundente comunicado de prensa, firmado por su presidenta, Elena Candia, en el que censura las declaraciones del titular de la Diputación de Lugo y líder del PSOE provincial, José Tomé, durante su participación en el viaje inaugural de los nuevos trenes. "É impensable que un representante político da provincia aplauda este trato discriminatorio aos lucenses", comenta Candia, quien critica que el dirigente socialista acudiese a Ourense a recibir "ao ministro de Transportes e Mobilidade Sostible que certifica que Lugo sexa a única provincia galega sen alta velocidade".

"O Goberno de Pedro Sánchez renuncia ás variantes de Rubián e Os Peares-Canabal co consentimento de Tomé e o PSOE lucense, que avalan as políticas de discriminación á provincia por parte de Sánchez. Isto evidencia, por unha parte, a falta de liderado político de Tomé na provincia e, por outra, a falta de peso político do PSOE lucense en Madrid", añade la dirigente popular.

Elena Candia asegura que las citadas variantes ferroviarias habían sido comprometidas por el anterior Gobierno del PP dentro del plan de mejora de la línea ferroviaria Lugo-Ourense y considera que son son "imprescindibles para que chegue a Lugo a alta velocidade, porque o actual trazado non permite que ningún tren poida alcanzar a alta velocidade na provincia".

La política popular considera que el PSOE, con el "consentimiento do BNG", renuncia de esta forma a la construcción de unas variantes "que permitirían rebaixar ata 23 minutos o tempo da viaxe entre Lugo e Ourense, de forma que os lucenses poderiamos conectar co Ave en Ourense e viaxar a Madrid en pouco máis de tres horas e cuarto".

Por su parte, el BNG, que no entró de momento en la polémica entre PP y PSOE, había registrado hace días varias iniciativas en el Congreso en la que preguntaba por la modernización la línea Lugo-Ourense e interpelaba si la provincia lucense contará con servicios de los nuevos trenes Avril.

Adif ejecuta obras en Lugo y Sarria

El ente estatal de infraestructuras ferroviarias anunció este viernes que aborda nuevas actuaciones en las estaciones de Lugo y Sarria incluidas en el plan de modernización de la línea Monforte de Lemos-Lugo. Así, explica en un comunicado que en la capital renueva y adecúa vía, desvíos e instalaciones a la solución de la intermodal. Mientras, en Sarria avanza en la nueva pasarela peatonal y adaptación de la estación para trenes de hasta 750 metros.

Además, recuerda que este fin de semana y el del 31 de mayo, estas obras serán incompatibles con el tráfico ferroviario en ambas terminales. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera.

La empresa ourensana Sociedad Anónima de Obras y Servicios, Copasa, ha resultado la oferta mejor valorada de entre las 16 presentadas para construir la nueva estación de autobuses de Lugo.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas publicó la resolución de la mesa de contratación de esta obra, que tenía un presupuesto de licitación de 19,4 millones y que Copasa rebaja hasta los 15.

Quedaron excluidas de la valoración tres de las firmas licitadoras, al considerarse que no son viables, mientras que de las 13 restantes, entre las que figuraban grandes constructoras como FCC, Dragados o Ferrovial, Copasa obtuvo mejor puntuación total ponderada.

Las obras de esta estación, que se desarrollarán al mismo tiempo que la estación de ferrocarril, las cuales están en marcha por parte de la constructora San José —que también optó al contrato de la terminal de buses—, tendrán un plazo de ejecución de 26 meses.

Una vez finalizada la fase de alegaciones y si se mantiene la propuesta de la mesa de contratación, la Consellería de Vivenda podrá adjudicar el mes próximo de forma definitiva el contrato a Copasa y firmar el contrato en verano, para iniciar así las obras.

Además de la nueva estación de autobuses, el proyecto de la Xunta contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo que dará servicio a la intermodal con 240 plazas, así como un vial y de un puente que conectará la estación con la rotonda de Paradai y que darán servicio a los buses y al párking.