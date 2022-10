Un brinde para que Lugo e Ferrol puxen

Lugo e Ferrol son dúas cidades do norte galego "tremendamente diferentes entre elas pero nalgúns aspectos totalmente parecidas", afirmou onte na urbe amurallada o alcalde ferrolán, Ángel Mato, e unha desas similitudes é o reto de convertérense en lugares de "oportunidades" para que a xente moza, como a que se forma nos seus campus de excelencia, non teña que marchar a outra parte en busca delas, coincidiron o rexedor ferrolán e a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.

Os dous gobernos locais traballan para iso, defenderon os seus responsables no día do San Froilán no que se renova a irmandade que as dúas cidades teñen dende 1906, pero Méndez e Mato ven preciso que todo o mundo sume e que se salden débedas que hai con Lugo e con Ferrol, como a mellora das infraestruturas de comunicación. Na súa opinión, estase no camiño e os dous valoraron o papel que xoga niso o Goberno de España.

"Sei que en Ferrol tamén estades facendo grandes esforzos para tratar de xerar oportunidades laborais", afirmou Lara Méndez

Méndez lembrou que, recentemente, o Ministerio de Transportes se comprometeu a incluír o eixo Ferrol-A Coruña-Lugo-Monforte no Corredor Ferroviario do Atlántico en 2023, o que permitirá acceder a financiamento europeo para mellorar as infraestruturas do ferrocarril. Mato, pola súa banda, recordou que se puxeron as bases para revitalizar o sector naval de Ferrol, que grazas ás axudas do Estado baixaron as peaxes da AP-9 e iso beneficia, por exemplo, aos estudantes que se moven entre Ferrol e A Coruña e que xubilados como os que onte o acompañaron a Lugo verán revalorizadas as súas pensións ao nivel do IPC.

A concellería de Benestar Social de Ferrol recuperou a tradición de traer un grupo de maiores en autobús ao San Froilán e o seu alcalde animounos a "recuperar os dous anos perdidos" e a gozar dunha cidade que "tan ben acolle sempre os ferroláns". Os asistentes escoitaron as intervencións de Mato e de Méndez e saíron do consistorio cun obsequio do Concello lugués.

"Lugo é o exemplo perfecto de como se pode preservar o patrimonio facendo unha cidade moderna", sinalou o rexedor de Ferrol

Foi despois de media hora longa de discursos nos que os rexedores intercambiaron eloxios ás súas cidades. "Lugo é o exemplo perfecto de como se pode preservar o patrimonio facendo unha cidade moderna", dixo, para a continuación citar proxectos de Méndez como a mellora da eficiencia enerxética en instalacións públicas e o traballo en favor dunha cidade máis sostible.

O goberno lucense traballa para facer unha cidade máis "amable, segura, cálida, amigable...", pero é consciente, sinalou a alcaldesa, de que ademais diso fan falta oportunidades laborais, por iso puxo o executivo local puxo en marcha iniciativas como o Lugo Transforma. É un plan —explicoulles aos ferroláns— que busca que novas empresas se implanten en Lugo e que as que xa hai crezan. "A priori, nas nosas cidades é onde a maioría queremos estar", afirmou. "E sei que en Ferrol tamén estades facendo grandes esforzos nese senso co sector naval", dixo mirando a Mato.

Méndez tamén tivo palabras de agarimo para os xubilados ferroláns presentes no salón de plenos. "Sodes axentes vertebradores das cidades aínda que xa non esteades activos laboralmente", afirmou. Lembrou que en Lugo "case o 30%" da poboación é maior de 65 anos. Por eles, polos novos e por todos os veciños, a socialista cre que hai que seguir reivindicando infraestruturas terrestres pero tamén dixitais, que permitan estudar, traballar e pedir cita médica dende calquera lugar, dixo. Porque aínda que son días de festas e hai que vivir o presente, os gobernantes non poden deixar de mirar o futuro e de traballar para que os seus territorios sexan máis competitivos, coincidiron Méndez e Mato.

Un gaiteiro para Ferrol e mártires para Lugo

Os alcaldes intercambiáronse agasallos, coma sempre. Méndez mandou para Ferrol un gaiteiro de Sargadelos e o libro da actual edición do San Froilán dos Devanceiros, ‘81 anos de cine en Lugo’, de Manuel Curiel.



Mato entregoulle á alcaldesa de Lugo o agasallo institucional que está dando este ano o Concello de Ferrol, unha figura que recorda os traballadores dos astaleiros asasinados nas protestas laborais do 10 de marzo de 1972. Méndez tamén recibiu o libro ‘La mujer en la mar’, que narra a historia das primeiras mulleres da Armada e leva o prólogo da actual ministra de Defensa, Margarita Robles.



Acudiron dende Ferrol o alcalde, os concelleiros de goberno Javier Díaz e Rosa Martínez e os edís do PP José Tomé e Ana Leira. Non asistiron membros de Ferrol en Común e do BNG. Da corporación lucense si houbo representantes de todos os grupos políticos.