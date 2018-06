Un brasileño se queda sin selectividad por un error burocrático

LUGO. Giuliano da Silva está «desilusionado» y «decepcionado» con el sistema burocrático que gestiona las matrículas en las pruebas de selectividad porque le ha echado por tierra el trabajo de muchos meses y quiere que su caso se conozca por si puede servir a otras personas en una situación similar. Hace unos meses, pensaba que esta semana estaría realizando las asignaturas específicas de la selectividad para intentar subir su nota de acceso a la universidad y optar a estudiar Enfermería en Lugo. Sin embargo, las pruebas comienzan este martes y él no estará examinándose, sino «triste y fastidiado» porque un malentendido o una mala praxis lo han dejado fuera.

Giuliano cursó el equivalente al bachillerato en Brasil, su país natal, y homologó sus estudios en España en 2014. Hace unos dos años, preguntó en la Universidade da Coruña, ciudad donde residía entonces, qué tenía que hacer para cursar Enfermería. Le dijeron que, como extranjero con los estudios homologados, podía acceder con la nota media de su expediente —en su caso, un 8,34—, pero, como la nota de corte para la carrera que quiere estudiar es alta (un 9,130 en el campus lucense), podía preparar las materias específicas para subir nota.

Así lo hizo. Se puso a estudiar Biología y Química, primero por su cuenta y luego con ayuda de un profesor particular. Cambió su residencia a Lugo y fue a la a Unidade de Xestión Académica de la USC del campus, donde está el lugar de entrega y recogida de documentación para la selectividad, para volver a informarse. Allí le gestionaron la adscripción a un centro formativo —en este caso el IES Ollos Grandes— para presentarse a las pruebas y le indicaron que volviera en fecha para matricularse. Cuando se abrió el plazo de inscripción regresó, pero la persona que lo atendió—distinta de la que le dio las explicaciones la primera vez— le dijo que no podía inscribirse solo en las específicas, sino que debía hacer también la parte general «por ser extranjero y no existir convenio con mi país». Asegura que fue con su mujer, española, para asegurarse de que no se perdía ninguna información, y que ella entendió lo mismo. Giuliano tiró la toalla y dejó de estudiar porque no se vio con posibilidades de asumir todas las pruebas sin haberlas preparado.

La semana pasada, cuando las tres universidades y la Secretaría Xeral de Universidades decidieron que los titulados en el curso 2016-2017 mantenían la exención de presentarse a la fase general de la selectividad y el derecho a ir solo a las específicas volvió a la Uxa porque pensó que esa circunstancia podía beneficiarle a él, pero le dijeron que no podía matricularse porque el plazo había terminado.

La Universidade de Santiago a través de su gabinete de prensa, corrobora las primeras informaciones que recibió Giuliano quien, de hecho, podría hacer ya la preinscripción en Enfermería con su nota media de bachillerato. Sin embargo, dado que la nota de corte es alta, la USC admite que es conveniente que se matricule en las pruebas específicas de la Abau porque puede lograr hasta cuatro puntos más.

Giuliano presentará ahora una reclamación, pero no sabe qué camino tomará. Este auxiliar de enfermería de 34 años asegura que no puede perder el tiempo, por eso se está planteando matricularse en la Uned para el próximo curso en Trabajo Social, una titulación que también está muy relacionada con la asistencia, que es lo que le gusta a él, aunque su verdadera vocación, asegura, es la enfermería.

DATOS. Las pruebas de selectividad comienzan este martes a las 9.00 horas con las materias de la fase general y seguirán mañana y el jueves con las materias de modalidade y las materias de opción. En la provincia de Lugo hay tres sedes: la facultad de Administración e Dirección de Empresas, donde la realizarán 522 alumnos; la facultad de Humanidades, donde se examinan 459 y el IES Vilar Ponte de Viveiro, que le corresponde a 250 alumnos.