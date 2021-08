El botín medio de los robos en comercios aumenta en Lugo y alcanza los 1.226 euros

Las restricciones derivadas de la pandemia influyeron el pasado año en todo tipo de actividades y los delincuentes no fueron ajenos a la situación. Sin embargo, a pesar de que el número de robos descendió, el botín medio de los golpes llevados a cabo en la provincia de Lugo registró un aumento y alcanzó los 1.226 euros (1.138 si se toma como referencia únicamente el municipio de Lugo), frente a los 1.057 euros del año anterior.

Según el informe anual publicado por las aseguradoras, el número de robos "se vio inusualmente reducido durante los meses de marzo a junio, como consecuencia directa del confinamiento por la pandemia y la paralización casi total de la actividad. A partir del verano", explican, "el número de robos experimentó cierta intensificación, pero posteriormente descendió de nuevo, probablemente como respuesta a las medidas de lucha contra la segunda ola".

Los ladrones actuaron menos, pero cuando lo hicieron no escatimaron esfuerzos y cometieron robos de mayor entidad. De hecho, el botín medio que obtuvieron —asociado al coste medio de la indemnización pagada por el seguro— no solamente aumentó en Lugo, sino que lo hizo a nivel nacional. Así, en 2019, la tabla del coste medio de las sustracciones cometidas en establecimientos comerciales la encabezaba Toledo, con 1.294 euros, mientras que el año pasado le arrebató el puesto Soria, con 2.286 euros.

Incluso en el extremo inferior de la tabla se registró una subida. La provincia con el botín medio más bajo en 2019 fue Ceuta, con 497 euros, pero el año pasado se situó a la cola Albacete, donde cada robo le costó al seguro una media de 596 euros.

La gravedad de los robos es mayor en Soria, con 2.286 euros de coste medio, y menor en Albacete, con 596 euros, según el sector

Las compañías analizan también año tras año la intensidad de este tipo de incidentes, es decir, la relación entre lo que costó el robo y el capital asegurado de la mercancía del negocio, o dicho de otro modo, la relación entre lo que se podría haber robado y lo que efectivamente se robó. Según sus estadísticas, la intensidad de los robos en la provincia de Lugo estuvo un 75,84% por debajo de la media nacional y únicamente fueron menos intensas las sustracciones en las Islas Baleares (-86,89%), Málaga (-88,74%) y Navarra (-90,80%).

Otro de los aspectos que analiza el sector es la probabilidad de que un comercio sufra un robo. "La probabilidad", explican, "se entiende como la relación entre los robos experimentados y los comercios asegurados (esto es, el total de comercios que podían haber sufrido dicho robo)". Según estos cálculos, la provincia en la que más probabilidades hay de que un comercio sufra un robo es Guadalajara, un 163,20% por encima de la media nacional. Le siguen Zamora (52,34%), Ávila (46,51%), Huelva (44,63%), Toledo (43,03%) y Madrid (39,58%).

En la provincia lucense, la posibilidad de que un ladrón asalte un negocio es un 22,15% superior a la media. Esta cifra sitúa a Lugo como la provincia gallega con mayor probabilidad, seguida de A Coruña (4,82%), Ourense (-5,43) y Pontevedra (-15,11%).

"La probabilidad es una medida mucho más precisa que el simple volumen de robos, pues este último únicamente confirma lo que ya se podía sospechar incluso antes de procesar los datos: se producen más robos donde más comercios hay. La probabilidad, sin embargo, tiende a igualar las cosas y hace que territorios muy diferentes puedan compararse entre sí", comentan.

La Policía recomienda no realizar el recuento de caja siempre a última hora

Para evitar este tipo de hechos delictivos, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Dirección General de la Policía Nacional pusieron en marcha el Plan Comercio Seguro, una herramienta que intenta ser útil para que los autónomos y trabajadores de pequeños y medianos comercios se sientan seguros y minimicen los riesgos de sufrir un robo.



La Policía recomienda disponer en el establecimiento de un sistema de cierre seguro para todos los accesos, mantener alguna luz de la fachada durante la noche, reforzar los espacios comunes o elementos de separación de su establecimiento con otros edificios, instalar un dispositivo para la apertura remota del local, asegurar los productos con sistemas de alarma electrónicos y mantener fuera del alcance del público los de más valor.



Además, insta a los empresarios a no realizar el recuento de caja a última hora y evitar hacerlo solo, fijar un límite de dinero para la caja registradora e ir retirando de la misma lo que exceda del límite, no fiarse de servicios técnicos no contratados y conectar la alarma de seguridad al cierre, asegurándose de que no haya nadie dentro. Y ante un hecho delictivo, recomiendan evitar siempre el enfrentamiento con el delincuente.