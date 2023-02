Marta López Alonso: "O bonito non é chegar senón o camiño que me trouxo ata aquí"

A veterinaria, docente e investigadora Marta López Alonso (A Fonsagrada, 1971) é dende a pasada semana catedrática de Patoloxía Animal pola USC. O seu proxecto Minerais contra o Cancro é un dos seus traballos máis visibles, pero o seu labor diario abarca outras moitas áreas e estudos nas que o denominador común é a paixón e humildade coa que aborda cada tarefa.

Alcanzar o grao de catedrático é o cume a nivel académico. Como se sente?

A figura de catedrático realmente é o grao máximo ao que podes aspirar na universidade como figura académica. Pero é algo ao que chegas a base de anos e se traballas medianamente ben. Eu nunca me imaxinei cando empecei a estudar chegar ata aquí, pero síntome orgullosa, satisfeita e sobre todo moi agradecida.

Agradecida a quen?

No campo da investigación unha persoa soa non é ninguén e se nalgún momento chegas a algo é grazas ao equipo. Por iso a segunda diapositiva que utilicei na miña intervención foi unha coa palabra grazas moi en grande. Eu tiven a fortuna de tropezarme cun montón de alumnos de doutoramento hipermarabillosos, que son como os meus fillos académicos. A todos eles, á familia e a moitas persoas que me crucei polo camiño son a quen estou agradecida.

Seguro que durante estes días recibiría múltiples felicitacións. Algunha lle fixo especial ilusión?

Todas as felicitacións son especiais e agradécelas moitísimo, pero hai detalles que van máis aló e chéganche moi dentro. O mesmo día da cátedra o meu marido e os meus fillos regaláronme un ramo de flores, pero uns días despois tiña outro ramo de dúas fillas académicas. Que che queiran así é superbonito. Realmente a satisfacción que teño é a de crear un grupo, unha traxectoria. Estas cousas son as que fan que o importante non sexa chegar, senón que o bonito foi percorrer ese camiño que me trouxo ata aquí.

Un camiño que se iniciou nun centro de ensino do rural e público.

Son da Fonsagrada, onde nacín e vivín a miña adolescencia, e alí tiven a gran fortuna de estudar nun centro público e do rural nun momento no que mesmo se pensaba que nos pobos non había centros de ensino de calidade. Desde logo, non é así, e no meu caso tiven ademais a gran sorte de ter uns magníficos profesores, un grupo de docentes novo e moi motivado que foron un grande exemplo.

Xa tiña claro ser veterinaria?

De casualidade non son arquitecta, que era algo que tamén me gustaba moitísimo (ri), pero ao final optei por veterinaria. Os animais sempre me gustaron desde pequena e tiven a sorte de que á miña gran compañeira de fatigas, Marta Miranda, coñecina tamén o meu primeiro día de facultade. Despois, en terceiro, o profesor José Luis Benedicto convidounos a ser alumnas internas e, a partir de aí, foi como un punto de inflexión e todo empezou a fluír.

A súa traxectoria é o mellor exemplo de defensa do ensino público.

Sen dúbida, son unha gran defensora do ensino público. Eu tiven a gran fortuna de formarme na universidade pública e agora son funcionaria nunha universidade pública, que ademais, dino os ránkings, é dun gran nivel. Sempre fun moi curranta, porque sempre logrei acceder e ir enlanzando bolsas que me permitisen poder estudar e iso, ao mesmo tempo, imponche un alto nivel de autoesixencia por esa necesidade de chegar a unhas certas cualificacións. Pero en todo caso créome moi afortunada porque, en certa medida, sempre tiven a sorte de estar no momento oportuno no sitio adecuado e iso abriume moitas portas.

Unhas portas que ao abrirse levárona a liderar múltiples proxectos de investigación e mesmo a ser xa desde hai anos asesora da Axencia Europea de Seguridade Alimentaria (Efsa). Que labor realizan aí?

Basicamente en Efsa traballamos con aditivos alimentarios que deben pasar uns controis exhaustivos. Hai a idea de que estes aditivos son conservantes ou estabilizantes, pero tamén os hai nutricionais e avánzanse noutros campos como prebióticos para, por exemplo, contribuír a modelar o comportamento para reducir o estrés nos animais. En alimentación de pequenas mascotas xa nin che conto. Podemos dicir que case é mellor a calidade da dieta dun gato que a dun humano, porque os seus pensos están superbalanceados de omega 3, minerais, vitaminas, autoxidantes... En gando vacún, por exemplo, está a traballarse e investigando na redución de metano. A verdade é que en alimentación animal están a producirse avances en moitos ámbitos e o camiño que aínda queda por facer é alucinante.

E aínda así os aditivos seguen tendo esa certa mala fama, non?

Eu do que me dei conta desde que estou na Efsa é que vivimos nun mundo moi seguro a nivel de alimentación, grazas aos exhaustivos controis que se realizan nos diferentes ámbitos, xa sexa sanitario, microbiolóxico ou de toxicidade polo uso de determinados químicos.

O seu proxecto Minerais contra o Cancro tamén foi unha das súas iniciativas máis visibles.

Minerais contra o Cancro foi o proxecto de investigación que levei á miña cátedra, porque, como non o ía a levar se foi o máis bonito que me pasou na miña vida académica? Hai un ano estabamos coa campaña de mecenado, que superou todas as nosas expectativas e que nos permitiu finalizar esta primeira fase de recollida dunhas 600 mostras sas. Agora temos que procesar e analizar todo, pero esperamos ter en dous ou tres meses os primeiros resultados, co fin de aplicalos no futuro tanto a diagnóstico como tratamento.