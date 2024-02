Un bonito día de lluvia solamente

→ Procedencia: Río San Juan (República Dominicana)

→ Profesión: Hostelera

→ Tiempo en Lugo: 6 años

Le quedan seis años en activo. En 2030 cumplirá 44 años trabajando. Cuando se jubile se irá de viaje, a Suiza y a Estados Unidos porque le gustan los paisajes de esos países. "Nunca viajaría a África o a la India porque ver pobreza me afecta".

Le atrae la naturaleza de Galicia, también. Yosi Mercado procede del norte, de la costa más alta de la República Dominicana. Su ciudad es Río San Juan; su playa, la Playa Grande. El paisaje es caribeño, de mares azules y arenales claros.

El clima de Lugo le cansa por el agua y la niebla. "Soy de sol, pero me gusta la lluvia si dura un día. Me gusta sentarme en mi casa y ver cómo llueve". A pesar de todo no piensa en irse de Galicia ni en 2030. Es la fecha marcada para hacer las maletas, recorrer el mundo y, al final de todo, volver a su piso de Catasol. Entonces se sentará para deleitarse con la melancolía de la lluvia deshaciéndose en los cristales.

"Quiero hacerme una casa en mi pueblo. Tengo un terreno al lado del club de golf y a tres minutos de la playa. Será una casa de dos plantas, una para alquilar y otra para ir yo de vacaciones. Hay que soñar. Si no sueñas nunca vas a conseguir nada", dice encogiéndose como si tuviese una asalto inesperado de tristeza.

Toda esa ansia de jubilarse le viene a que lleva muchos años trabajando. Empezó a los 16 vendiendo ropa norteamericana en su casa. "Puse un pequeño puesto. Compraba ropa y la vendía. En la República Dominicana todo el mundo vende cosas. Es habitual allí".

Tuvo prisa por vivir. Con 19 años estaba casada y tuvo tres hijos consecutivos por cada almanaque nuevo, hasta tres. El cuarto vendría después. Montó un supermercado con su marido. El negocio y el matrimonio se torcieron.

Con 34 años cogió un avión hacia Alemania, donde tenía un familiar. "Quería cambiar mi vida y darles un futuro mejor a mis hijos". Llegó sola. El clima no le dio tregua. La lluvia es bonita para sentir melancolía, pero solamente durante un día y de vez en cuando. "Aguanté en Alemania cinco días y me fui a Zaragoza, a casa de una hermana que estaba allí. Llegué un día del Pilar, que era viernes. El lunes salí a buscar trabajo". La capital aragonesa la recibió con mejor cara. Vivió en la ciudad durante 15 años.

Al principio "lloraba cada día. Había gastado todos mis ahorros en el viaje a Europa. Volví a vender ropa porque no encontraba empleo". Hasta cinco años más tarde no logró traerse a sus hijos. Ellos ya están asentados. La mayor tiene un bufete en Zaragoza, donde viven otros dos. A la pequeña se la llevó el viento cierzo del amor a Málaga. En Zaragoza residen también sus tres nietos. "No me gusta que me llamen abuela, ni yaya; eso me hace vieja. Me llaman la Mamá de Lugo". Yosi se ha dado un plazo de seis años para ser mayor. "Tengo 54 años, no voy a estar llevando una bandeja con 60". Habla de 2030, cuando empezará "a vivir".

En Zaragoza consiguió un trabajo como camarera en un comedor. "Estuve un año sin papeles. Cuando venía la policía tenía que esconderme". Los documentos se los facilitó una familia, que le hizo contrato como empleada doméstica. Volvió a la hostelería. "Me pagaban 900 euros al mes y yo mandaba 500 a mis hijos, que estaban con su padre". Los chavales llegaron en 2008.

Hubo un cliente del restaurante que le preguntó si conocía a alguien para un negocio de lunas de vehículos. Llevaba el mantenimiento de los autobuses municipales. "Le dije que iba yo. Me dieron un cursillo de unos días en Barcelona y empecé". Cargaba cristales de tres metros con otros dos compañeros. Usaban herramientas que alcanzaban los 660 grados de temperatura. El peso y el calor le machacaron las manos. Tiene un injerto de un hueso sacada de una cadera en la muñeca derecha. Es coqueta. No le gustaba la cicatriz, así que se tatuó una rosa. El tallo tapa la cicatriz.

La crisis de 2008 la empujó al paro. Cogió un bar a 38 kilómetros de Zaragoza. "Era duro volver a casa conduciendo de madrugada", dice de aquel tiempo.

Había conocido a su actual pareja, que es de Lugo. Estaba harta.Traspasó el bar. Sus hijos se habían independizado. "El 1 de julio de 2017 me vine a Lugo", recuerda. Quería escapar de la hostelería, pero pasó por un restaurante en Ramil y por un bar en Garabolos. Hace un par de años vio un local en San Roque. Montó un bar. Lo llamó Jade. Jade es su nieta, tiene diez años. "Si no fuese por la falta de camareros montaría otro". Lo hará antes de 2030.