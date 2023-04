El Boni cogerá el testigo del histórico bar Costa Brava en Lugo

La parrillada El Boni está en boca de todos a raíz de ganar, en el voto popular, las tres últimas ediciones del Concurso de Tapas de Lugo. Su gerente, José Luis Pardo, ha decidido salir de su zona de confort, las Casas Sindicales, y abrir un segundo establecimiento de hostelería en la popular zona de los vinos de la capital lucense.

José Luis Pardo cogerá el testigo de la que era la hostelera en activo decana de esta zona, Alicia Méndez, que llevaba más de medio siglo trabajando en el Costa Brava, un bar que se encuentra en los soportales de la Praza do Campo, en el inmueble número 9.

El Costa Brava cerraba sus puertas antes de Semana Santa y su sucesor prevé abrir de nuevo en el próximo mes de mayo, tras "darle un lavado de cara".

Este establecimiento era conocido, según recuerda Alicia Méndez, porque fue el primero en importar de Santiago, gracias a los consejos de universitarios que estudiaban allí, cócteles como el tumbadiós o el cerebrito, así como por su vino de la casa y sus tapas de morro, oreja, patatas bravas y riñones encebollados.

El Costa Brava fue conocido tanto por los tumbadiós como por su vino de casa y sus tapas de morro, oreja o patatas bravas

José Luis Pardo, que reconoce que tenía "ganas" de dirigir un local en el casco histórico, bautizará su nuevo establecimiento como Orixe do Campo.

Ese nuevo nombre está cargado de simbolismo. El primer sustantivo se refiere, según explica, a que "vamos a estar enfocados a trabajar con productos locales, carne de razas autóctonas, como porco celta, cachena o galiña de Mos, y verduras de agricultores de la provincia". Y el segundo por «una cuestión sentimental», su familia residía en el entorno de la Praza do Campo, desde su bisabuelo hasta su padre, pasando por su abuelo. Los tres tenían en común su nombre de pila, Bonifacio, de ahí surgió El Boni.

"Queremos dar un producto diferenciado. Creemos en la filosofía que apuesta por los productos de proximidad", afirma José Luis Pardo, que recuerda que de niño jugueteaba en esta céntrica plaza de la capital lucense y que también fue cliente del Costa Brava, como su familia.

Este empresario de hostelería mantendrá sus dos establecimientos en servicio, aunque tendrán "líneas diferentes". Orixe do Campo será, según dice, "un local para tomar un vinito, una cervecita y unas raciones, como una tortilla hecha con huevos de galiña de Mos". También pretende incluir en su carta un bocadillo de pulpo con queso cremoso de Friol.

Se despide la hostelera que era la decana del casco histórico, Alicia Méndez

Alicia Méndez llevaba más de medio siglo dedicada en cuerpo y alma al Costa Brava. Recuerda que comenzó de niña echando una mano a sus padres recogiendo mesas. Después ya ejerció como cocinera y camarera.



No recuerda en cambio cuántas décadas puede llevar este bajo del número 9 de la Praza do Campo como establecimiento de hostelería. Sus progenitores ya se lo habían adquirido, con ese nombre, a un matrimonio de Castroverde que había tenido un restaurante en las Ramblas de Barcelona. Y antes se conoció como Casa Cedrón.



Esta hostelera compartió hasta hace unos 30 años el trabajo en el Costa Brava con el que llevaba a cabo durante los meses de julio y agosto en el otro establecimiento que era también de su familia, que estaba en As Illas, cerca del Club Fluvial de Lugo.



Alicia Méndez asegura que hubiese seguido adelante, pero que al surgirle la oferta de "un buen compañero y un hostelero de confianza" decidió dar un paso al lado. Aún así reconoce que le "está costando mucho" dejar la actividad.



También tiene palabras de agradecimiento a sus fieles clientes, a los que dice que "llevaré siempre en mi corazón". Por el Costa Brava han pasado al menos tres generaciones de lucenses con Alicia Méndez en los fogones y detrás de la barra.