Los bomberos entran por una ventana para auxiliar a una mujer en apuros

Efectivos de la Policía Local y de los bomberos de Lugo se movilizaron para auxiliar a una mujer que se cayó en su domicilio y no era capaz de moverse. Varias patrullas del Grupo Operativo Nocturno se desplazaron hasta un edificio de la calle Río Navia, ya que una persona de avanzada edad se había caído en el interior de su vivienda y no podía levantarse. Los agentes solicitaron la intervención del servicio de bomberos, que acudieron al lugar y utilizaron un camión escalera para acceder al interior del piso a través de una ventana.

Los efectivos de bomberos procedieron a la apertura de la vivienda y los policías encontraron a esta persona tumbada en suelo de la sala, siendo auxiliada por una dotación del 061.

La mujer manifestó que se encontraba bien y no quiso que la trasladaran a un centro médico. Finalmente, la Policía localizó a un familiar, que se hizo cargo de ella.

A lo largo del fin de semana, otra patrulla acudió a una vivienda de la calle Aquilino Iglesia Alvariño, ya que una persona se había puesto en contacto con el 092 para manifestar que su pareja se había caído de la cama y no era capaz de incorporarla sin ayuda. Los agentes auxiliaron a esta persona y la tumbaron en la cama, manifestando que no había sufrido daño alguno, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios. Tras comprobar que se encontraba bien, la Policía finalizó su intervención.