El comité de empresa de los bomberos comarcales de la provincia de Lugo, integrado por los parques de Viveiro, Barreiros, Vilalba, Sarria, Chantada y Monforte, exige a la diputada provincial Pilar García Porto, que preside la mesa negociadora del convenio colectivo de este personal, y al presidente de la Diputación lucense, José Tomé, que cumplan lo acordado "facendo firme o borrador do convenio e fixeza do persoal", a lo que recuerdan que se comprometieron en el pleno celebrado el pasado 28 de marzo.

Los bomberos comarcales acusan al gobierno del organismo provincial de incumplir "o compromiso inicial no borrador de convenio colectivo tratado entre comité de empresa e Deputación de Lugo" porque cedió "ante as presións da Dirección Xeral de Emerxencias de Galicia" en la reunión celebrada el pasado martes.

En una nota de prensa, el comité de empresa del Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento anuncia que emprenderá "medidas de presión" porque "non imos permitir que se burlen de nós nin do benestar das nosas familias tras dous anos de negociación".