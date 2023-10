Los bomberos acuden a dos conatos de fuego en pisos de Lugo

Los bomberos de Lugo fueron movilizados este miércoles por dos conatos de incendio registrados en sendos pisos de la ciudad.

El primer aviso tuvo lugar pasadas las once de la mañana debido a la alarma por un fuego causado por una olla en la cocina de una vivienda de Camiño Real, en el barrio de A Milagrosa de la capital lucense. Cuando llegaron al inmueble, los servicios de extinción solo tuvieron que ventilar el piso, no precisaron intervenir, y en el suceso no hubo daños personales, mientras que los materiales no fueron cuantiosos.

Al tiempo que dos dotaciones de este cuerpo permanecían en la zona, agentes de la Policía Local cortaron el tráfico en esta vía pública y lo desviaron por la Rúa Curros Enríquez y la Ronda Valle Inclán.

El dispositivo de emergencia despertó una gran expectación en la zona, al igual que en el segundo conato de incendio al que tuvieron que acudir los bomberos este miércoles. Este se produjo sobre las 22.30 horas en una vivienda de la Rúa Aquilino Iglesia Alvariño, en el barrio de Abella.

En esta ocasión, el fuego se produjo por una cazuela al fuego y, como sucediera en el incidente de Camiño Real, no se produjeron daños de consideración.