"Bolivia es el país que mejor está acatando el confinamiento"

Ha trabajado en spots para crear conciencia sobre la prevención. ¿Qué difusión han tenido y cómo han sido acogidos?

Dos de los spots que he coordinado ya han sido difundidos por la Universidad Privada del Valle (Univalle), en la que trabajo como coordinador de investigaciones sociales y docente de Comunicación y Medios Digitales, y la acogida ha sido buena. El primer spot, en el que actuamos docentes y alumnos, supera las 22.000 visitas solo en la página oficinal de Facebook de la universidad. Ya estoy trabajando en otros vídeos que enseguida lanzaremos. Todos estos trabajos son exclusivos de Univalle. El equipo técnico y artístico se llama Univalle Films, y puedo decir con orgullo que este colectivo está constituido en un 90% por alumnos y exalumnos míos. Bajo este paraguas ya hemos hecho cortometrajes —el último ha recibido varios premios en un concurso desarrollado en Cochabamba (Bolivia)— y grabado la primera webserie sociojuvenil latinoamericana, aún inédita, que trata la problemática de la violencia machista. Se titula Alma desnuda y la he dirigido y guionizado junto al estudiante Sergio Céspedes.



¿La Universidad está cerrada? ¿Cómo trabajan, a distancia?

Sí. Bolivia comenzó oficialmente su cuarentena el 22 de marzo y se ha prorrogado hasta el 30 de abril. Todas las universidades y centros educativos están cerrados. Los funcionarios y docentes de Univalle trabajamos a distancia. Así dictamos las clases por videoconferencia en los horarios regulares. En mi caso, y también desde casa, continúo con mis trabajos de coordinación investigativa y de producción audiovisual. Me mantengo en contacto con mis colegas a través de Microsoft Teams. Ahí tenemos nuestro grupos de trabajo, llevamos a cabo reuniones…

¿Cómo se está viviendo la situación en el país?

La ciudadanía, en líneas generales, está respetando las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno. Bolivia es el país que mejor acata la cuarentena, según un reciente estudio de Google. La mayor parte de la gente cree que es necesaria, aun resultándole desagradable ese confinamiento. En esta coyuntura, son perceptibles los sentimientos de preocupación y nerviosismo, que, en cierto modo, se compensan con la esperanza y el optimismo. Varios de mis vecinos ponen música motivacional, a un volumen considerable, y eso es un chute de energía en esta época hostil. De hecho, conocí por ellos la nueva versión de Resistiré, interpretada por 50 artistas españoles.

¿Cómo es la sanidad? ¿Hay un buen sistema público o hay que tener seguro privado? ¿Faltan medios?

Bolivia es uno de los países latinoamericanos con menor cantidad de recursos humanos de salud. El sistema público aquí es verdaderamente deficiente, se sitúa muy por debajo de los parámetros europeos en equipamiento, instalaciones y personal. Con la irrupción del coronavirus, ha quedado en evidencia que existe un déficit de médicos especializados en muchas áreas. Pero ya antes de esta crisis sanitaria muchos enfermos graves tenían que esperar largo tiempo hasta ser atendidos en el sistema público. Y eso en el mejor de los escenarios, porque algunos pacientes, desgraciadamente, morían sin que los atendiesen. Los hospitales bolivianos que reúnen las mejores condiciones son privados. Muchas personas no pueden costearse un seguro privado. No olvidemos que, aunque haya crecido económicamente en los últimos años, Bolivia es aún un país subdesarrollado. Por todo ello, me parece lógico que el Gobierno haya decretado la cuarentena, para que la población se cuide, evitando la exposición.

¿Se plantea regresar a España?

El país ha cerrado sus fronteras. Pero no me planteé volver a España ni al inicio de la crisis. He tratado de huir siempre de la histeria colectiva. Como les digo a mis alumnos: "Tengan siempre fe y mantengan la mente despejada. Que la actitud positiva no decaiga. Esa actitud, junto a la responsabilidad cívica, es el mejor antídoto para luchar contra el virus".



¿Ha cambiado mucho la vida cotidiana?

Muchísimo, pues estamos confinados, ni siquiera permanece activo el transporte público. Lógicamente, sobre todo entre los jóvenes, se ha disparado el consumo de internet, no sólo para llevar a cabo clases virtuales, sino también por la necesidad de saber qué ocurre en el país y en el mundo y para el entretenimiento (visionado de series, películas, práctica de juegos…). Hay un silencio muy elocuente en las desiertas calles. Se puede escuchar nítidamente el canto de los pájaros. Ha descendido drásticamente el nivel de contaminación…