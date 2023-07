Bolígrafos de madeira, a base de Boliwood

O proxecto do CIFP Politécnico seleccionado en Lanzadeiras que marcha máis avanzado é o denominado Boliwood, no que participan unha decena de alumnos de FP básica de Moble e Carpintería, que será a canteira do dual que se poñerá en marcha o próximo curso.

Esta microempresa dedícase a fabricar bolígrafos de madeira torneados, que poden ser personalizados e en caixas de madeira ou en estoxos de coiro. Os alumnos teñen previsto o curso que vén recoller pedidos na cafetería do centro e cos cartos que recaden organizar unha saída lúdica.

O seu profesor, Manuel Pena, lembra que contaron coa colaboración do ámbito de Comunicación do centro educativo para o logo e o nome da microempresa e do módulo de Ciencias para a xestión de procesos.