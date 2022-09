El BNG responde a la Federación de Asociaciones de Vecinos: "Non podemos permitir accións violentas"

El responsable local del BNG, Felipe Rivas, respondió este viernes a la denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo contra Rubén Arroxo. Mediante un comunicado, el colectivo acusa al teniente de alcaldesa y portavoz nacionalista de vincularles con las amenazas recibidas por el político.

"Desde o BNG non podemos permitir que se normalicen situacións violentas como as ameazas que apareceron nas redes contra o portavoz do BNG no Concello de Lugo, Rubén Arroxo", manifestó este viernes Rivas en respuesta al comunicado.

El concejal nacionalista afirma que "desde a chegada do BNG ao goberno de Lugo, a Federación Veciñal comezou unha campaña de ataques por todas as vías, chegando agora á vía xudicial", y añadió que "nós chegamos para cambiar a cidade, e toda a veciñanza de Lugo pode ver como hai un sector que quere manter as vellas formas, e impedir o avance da cidade".

El responsable del BNG tilda de "lamentable" que la asociación "que di representar ás veciñas e veciños de Lugo resposte a esta situación cunha denuncia ante o xulgado". Además, defiende que la persona denunciada por amenazas es un habitual colaborador de la Federación Vecinal.

Felipe Rivas recordó que por parte de la Federación comenzaron a lanzar mensajes contra el BNG "cando coa nosa chegada ao goberno decidimos tratar as solicitudes deste colectivo do mesmo xeito que ao resto de veciños, sen ningún tipo de privilexios". "Este tipo de accións axudaron a crear un clima de tensión que permitiu que se chegaran verter ameazas de morte contra persoas por defender ideais políticos diferentes", afirmó Felipe Rivas.