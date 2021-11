O BNG renova o seu consello comarcal

O BNG celebrou este xoves unha asemblea comarcal na que foron elixidos os integrantes do consello comarcal da formación e da executiva na bisbarra de Lugo. O consello, que coordina o labor do Bloque en 38 municipios, está integrado por 26 personas e segue tendo á fronte a Bernardo Valdês Paços.

A executiva comarcal formarana as 13 primeiras persoas da lista do consello, entre as que hai concelleiros de Castroverde, Outeiro de Rei, Baralla ou Samos, por exemplo.

A formación explica que "o proceso asembleario continúa" para determinar a totalidade do consello comarcal, xa que hai que engadir os responsables locais, o responsable e vicerresponsable da subcomarca de Sarria e a persoa designada por Galiza Nova.

Neste punto, Bernardo Valdês asegurou que o BNG comeza un novo ciclo "para acadar en 2024 o cambio político que precisa Galiza". "A militancia mais as 26 persoas que hoxe dicidimos colectivamente poñeremos todo o esforzo preciso para acadalo", subliñou.

Consello comarcal

1.- Bernardo Valdês Paços. Profesor na USC

2.- Tareixa A. Ferreiro Tallón. Vicepresidenta da Deputación de Lugo e concelleira en Lugo.

3.- Efrén Castro Caloto. Concelleiro en Sarria.

4.- Elvira Lombao Vila. Concelleira en Outeiro de Rei.

5.- Xosé Manuel Becerra. Concelleiro en Baralla.

6.- Iria Castro Fernández. Concelleira en Castroverde.

7.- Brais Fernández Fernández. Área de organización do BNG.

8.- Esther López Rodríguez. Responsábel comarcal no periodo 2013-2016.

9.- Cosme E. Pombo Rodríguez. Activista sindical.

10.- María Xesús López López. Concelleira en Samos.

11.- Xosé Ferreiro Fernández. Concelleiro en Outeiro de Rei.

12.- María Rodríguez Seijas. Galiza Nova.

13.- Afonso Losada Rodríguez. Activista sindical.

14.- Sabela Pérez Martínez.

15.- Felipe Rivas Jorge.

16.- Pilar Prieto Pita.

17.- Xosé L. Varela Carreira

18.- Digna Lagarón Doval

19.- Alfonso Legaspi Veiga

20.- M. Dores López Cayón

21.- Consuelo Vázquez Castro

22.- Xosé A. Bao Abelleira

23.- Iván Sangiao Darriba

24.- Carme Aira Díaz

25.- Rubén Arroxo Fernández

26.- Olalla Rodil Fernández