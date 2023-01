El BNG rememora ante la estatua de Castelao el aniversario de la muerte del símbolo galleguista

El grupo municipal del BNG realizó un acto de recuerdo en el aniversario de la muerte de Daniel R. Castelao. La ofrenda, junto a la estatua en la calle Raíña, sirvió a los nacionalistas para reivindicar al gran símbolo galleguista, uno de los asistentes a la asamblea del 18. El candidato del BNG y teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, fue el encargado de realizar la ofrenda floral con la que el BNG recordó esta fecha.

"Queremos facer esta lembranza simbólica para lembrar un acontecemento importante na historia do noso país", afirmó Arroxo, que destacó que "a estatua de Castelo está situada diante do hotel no que se celebrou a Asemblea Nacionalista na nosa cidade hai máis de 100 anos e que foi o punto de partida para o nacionalismo galego contemporáneo".

En la Asamblea de Lugo del 1918 se firmó el manifiesto que sirvió de base para los programas del nacionalismo gallego. En el mismo se define a Galicia como nación, y se afirma que "son chegados os tempos de erguer a alma e o pensamento de Galiza".