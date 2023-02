El BNG recoge firmas para modificar la Ronda Este y evitar daños al entorno del Rato

El BNG inició una campaña de recogida de firmas para reclamar a la Xunta la modificación del trazado de la Ronda Este de Lugo, ya que, "se este proxecto continúa sen modificacións, implicará unha enorme destrucción de terreo natural na contorna do río Rato", manifestó Rubén Arroxo, portavoz de la formación nacionalista y teniente de alcaldesa.

La campaña arrancó en el centro de la ciudad, donde Arroxo aseguró que el proyecto actual tendría una importante afectación en la biodiversidad del entorno del Rato, pues supondría la destrucción de más de un kilómetro de terreno que forma parte del cinturón verde de Lugo.

Sostuvo que ese entorno que tiene Lugo es algo con lo que querrían contar muchas ciudades y que contribuye a que la capital sea la única ciudad española que tiene terrenos declarados Reserva de la Biosfera.

Arroxo insistió en que sería impensable hoy repetir el debate de hace un siglo sobre derribar la muralla, algo similar a lo que la Ronda Este supondría para el Rato, manifestó.

En tanto, la candidata a la alcaldía del PP, Elena Candia, manifestó este jueves que ella no es técnica y por tanto no puede decir por dónde debe ir la Ronda Este, pero no duda de que es una infraestructura "necesaria" y da por hecha la construcción de esa vía, polémica y a la vez demandada durante años.

"Negociámola duramente e espero que non teña marcha atrás", afirmó, la dirigente popular, que sostuvo que el trazado es el que los técnicos consideraron más idóneo.