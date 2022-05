El BNG reclama a Rueda que se retome la rehabilitación del casco histórico de Lugo

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Lugo y teniente de alcalde, Rubén Arroxo, le ha reclamado al nuevo presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que retome los trabajos de rehabilitación en el barrio de A Tinería, en el casco histórico de la ciudad. "É necesario retomar o proxecto de rehabilitación deste barrio, logo de doce anos de abandono do Partido Popular", recalcó.

"Mentres que desde o goberno de Lugo traballamos para mellorar a imaxe da cidade e da contorna da muralla, a Xunta de Galicia continúa deixando esta zona da cidade abandonada", dijo el político nacionalista. En ese sentido, recordó que el proyecto impulsado por el BNG, cuando formó parte del gobierno gallego, recibió el Premio Dubai de Buenas Prácticas, otorgado por las Naciones Unidas.

"O citado premio valoraba a recuperación do patrimonio por unha iniciativa pública, a rehabilitación dun barrio á beira da muralla de Lugo —Patrimonio da Humanidade—, que posibilitaba a recuperación da actividade comercial e social do barrio, coa creación de emprego e o uso dos baixos de propiedade pública para iniciativas de emprendemento", señaló Arroxo. También la "posta en valor do patrimonio arqueolóxico da zona", aunque "proxectos como a escavación dos fornos —romanos— foron abandonados en 2009, coa chegada do PP ao goberno galego".