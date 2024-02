"BNG e PSOE teñen teito e só con Sumar o cambio é posible"

Rodríguez Añon segue dando clase durante a campaña porque non quere que a súa falta das aulas repercuta nos alumnos. É un dos xestos cos que mostra que é comprometido coas causas nas que se implica.

Que problemas do momento actual lle preocupan máis?

A perda do rural, porque a terra é o futuro. Galicia é rural, temos un enorme potencial, e aínda así estamos a repetir o modelo fracasado do Mediterráneo. E iso sen falar de seguridade alimentaria, os danos ao medio ambiente...

Que prioridades ve en Lugo?

O primeiro é comunicar Lugo co resto do mundo, que é básico para crear riqueza. E a sanidade é primordial. En lugares como Viveiro temos unha atención penosa. Na educación necesitamos un modelo de igualdade. E na industria, agora con Alcoa nun moi mal momento, temos que buscar solucións e reindustrializar. E non podemos esquecer que temos 140 quilómetros de costa.

Marque tres obras que deberan ser prioritarias.

O tren. En Feve é básico unir Ferrol con Amorebieta para a reestruturación de todo o cinto industrial, por exemplo. E hai que acabar a Transcantábrica. Resulta básico tamén recuperar o porto exterior de Alúmina, que é fundamental para A Mariña e agora é un porto cativo. Pero tamén creo que non sempre debemos pensar en grandes obras, que é importante, por exemplo, rexenerar a vivenda rural, recuperar escolas e centros de saúde no rural.

A súa preocupación por Alcoa é evidente.​ Que hai que facer?

Debemos reformular os procesos produtivos, ir á produción verde, crear un polo de reciclaxe e diversificar a produción. Non debemos espantar a Alcoa, que pode formar parte do proxecto se quere, pero o Goberno ten que ser máis creativo e non debemos centrarnos en manter a Alcoa tal e como a coñecemos, como unha industria altamente esixente e contaminante enerxeticamente. Hai que inclinarse polo modelo europeo para ese tipo de industria.

Cal sería a primeira lei que lle gustaría levar ao Parlamento se fose deputado?

Una lei de cambio climático, para protexernos do que se nos vén enriba. Aos alumnos sempre lles digo que ter futuro é o primeiro. Hai que deter o cambio climático e non nos queda tempo.

A sanidade está no eixo da campaña. Qué modelo defendería?

Necesitamos máis médicos, máfisioterapeutas, máis traballadores sociais... Precisamos moitos máis profesionais e máis e mellores servizos. Temos que mellorar a saúde mental, pero tamén necesitamos prestar servizo de fisioterapia, mesmo na casa, a esa poboación maior que temos. O PP di na campaña que aumentou o gasto en saúde nun 25 por cento e quizais sexa certo, pero o problema é onde vai ese gasto. Necesitamos mellorar a atención e iso non se consegue con edificios.

Hai futuro, sobre todo nunha provincia como Lugo para formacións como Sumar ou para a recuperación de proxectos como os das mareas?

Dependerá do que queira a xente. Hai moito que facer e nós o que transmitimos é que non somos iguais aos demais. Eu, se non teño escano, o día 19 estou ensinando, porque non vivo da política. Creo que é importante que a xente o vexa, porque hai espazo e necesidade para o noso proxecto político.

En Sumar tamén hai quen vive da política.

Pero hai unha diferenza entre quen é político porque non vale para nada máis e quen ten un traballo ao que volver. Na nosa lista hai profesores, administrativos, tamén xubilados...

Como afrontan as enquisas, que non lles son propicias?

Partimos de que todo o que consigamos é un éxito. Se logramos dous escanos estará ben e se temos máis, moito mellor. Desde logo, cantos máis deputados teña Sumar máis posible será o cambio político en Galicia. Hai que asumir que BNG e PSOE teñen un teito político marcado en Galicia por riba do que non van medrar. Por iso os sondeos deixan claro que Rueda marchará para casa e poderá ser condutor de autobús se Sumar ten polo menos dous ou tres escanos. Nós ilusión con que pode haber cambio témola toda.