O BNG propón parar a RPT de Lugo na última xornada de folga

O grupo municipal do BNG presentou este venres unha moción de urxencia no Concello de Lugo para solicitar que se paralice a tramitación da Relación de Postos de Traballo (RPT) impulsada polo goberno local, xusto o último día da folga de funcionarios convocada polos sindicatos CIG, Ágora e USO, que comezou o luns desta semana –día 17 de decembro–.

Estes sindicatos, que aseguran que representan á metade do persoal de funcionarios do Concello de Lugo, mostráronse satisfeitos co seguimento da folga, a pesar de que o goberno local decretou uns servizos mínimos –totalmente abusivos– para minimizar o seu impacto.

O BNG solicita que se –reinicien as negociacións–, porque o –goberno local debe repensar o que está a facer coa RPT–, dado que –non é normal a conflitividade que xerou entre o persoal do Concello–.

Os nacionalistas consideran necesario retomar as negociacións, precisamente para que –ningún traballador– municipal –salga prexudicado– pola aprobación da nova RPT e chéguese a –un documento que teña o maior consenso posible dentro do persoal–.