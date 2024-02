O BNG presentou o cartaz de campaña nun acto en Lugo

O BNG presentou o cartaz co que pedirá o voto durante a campaña electoral de cara ao 18 de febreiro. Nun acto en Lugo con militantes e simpatizantes, Olalla Rodil afirmou que "nesta campaña faremos chegar a todas as galegas e galegos o modelo do BNG, un modelo pensado para mellorar a vida das nosas veciñas e veciños, e que a partir do 18 de febreiro aplicaremos desde a Xunta de Galiza".

O acto contou coas intervencións do portavoz do BNG no Concello de Lugo, Rubén Arroxo, e dos números 2 e 3 da candidatura, Daniel Castro e Montse Valcárcel. "Desde o BNG imos poñer de novo a Lugo no mapa da Xunta de Galiza, despois de 15 anos de abandono e esquecemento por parte do goberno do Partido Popular", afirmou Olalla Rodil.

"Precisamos recuperar os servizos públicos nos que o goberno do PP recortou nestes 15 anos, especialmente nas zonas rurais, facendo que o rural sexa un un lugar onde asentarse e aproveitar así o seu gran potencial como motor do desenvolvemento económico de Galiza", asegurou a deputada.



"Neste campaña queremos facer historia convertendo a Ana Pontón na primeira muller presidenta da Xunta de Galiza o vindeiro 18 de febreiro", declarou a candidata do BNG. Rodil animou ás militantes e simpatizantes do BNG presentes no acto "a facer chegar a mensaxe, o cambio na Xunta de Galiza é posible co BNG, e co traballo de todas e todos, este 18 de febreiro será unha realidade".



A cabeza de lista do BNG por Lugo afirmou que "durante os próximos días percorreremos os distintos concellos de Lugo para facer chegar as nosas propostas a todas as veciñas e veciños, propostas realistas que rematen con 15 anos de recortes por parte do PP".



A sanidade será un dos eixos da campaña do BNG, "é un dos servizos públicos que máis sufriron estes 15 anos, e un dos máis importantes para garantir a boa calidade de vida das veciñas e veciños", dixo Rodil.



Rodil anunciou que o BNG poñerá en marcha un plan de Mellora da Atención Primaria, incrementando o orzamento adicado á sanidade pública ata chegar ao 25% do destinado a sanidade ao final da lexislatura.



O obxectivo do BNG é "reforzar o Servizo Galego de Saúde e convertelo nun instrumento de superación de desigualdade e nun motor da economía galega, ligándoo ao coñecemento e á tecnoloxía e creando emprego de calidade", afirmou Olalla Rodil.