El BNG destaca el resultado "histórico" frente al sabor "agridoce" de no gobernar

La número 1 del BNG por la provincia de Lugo, Olalla Rodil, afirmó este miércoles que este frente nacionalista alcanzó el pasado domingo "un resultado histórico" y "uns números extraordinarios" que le hacen sentir "un tremendo orgullo", aunque reconoce que le produce "un sabor agridoce" por "non poder abrir un tempo novo cun novo goberno neste país".

Olalla Rodil realizó esta valoración durante un desayuno informativo que mantuvo con los medios de comunicación junto a los otros tres parlamentarios lucenses electos de esta formación política, Daniel Castro, Montserrat Valcárcel e Iago Suárez —estos dos últimos se estrenarán en el Pazo do Hórreo—.

La diputada electa, que destacó que ilusión es "a palabra que representa mellor a campaña electoral" del BNG, aseguró que los resultados del 18-F evidencian que este frente nacionalista es "a alternativa real ao PP" y que "non ten teito, nin límites", como a su juicio lo pone de manifiesto el hecho de que ha conseguido "unha representación parlamentaria como nunca tivo", con 25 escaños —cuatro por primera vez en la provincia de Lugo—, un 31,5% de los votos emitidos y 155.000 sufragios más que en las autonómicas de 2020. "A campaña demostrou que algo cambiou neste país. O cambio é imparable. Hai un terzo do hemiciclo que quere que as cousas muden", indicó.

Rodil considera que el BNG debe "ensanchar a base electoral" y seguir "moi pegados ao territorio e en contacto permanente con todos os colectivos e entidades para ser catalizadores das súas propostas para trasladalas ao Parlamento Galego" para alcanzar el triunfo en la cita de 2028.

La cabeza de lista por la provincia de Lugo aseguró que el BNG acudirá al Parlamento de Galicia "coa man tendida" para "mellorar as condicións de vida dos galegos, os servizos públicos..." y espera que el PP "teña capacidade de escoita e entendemento" con la oposición en vez de "pasar o rodillo coma sempre".

"Nestes oito anos que levo no Parlamento o PP escoitou moi pouco e desprezounos. Espero que o PP sepa gañar", advirtió la nacionalista.

Daniel Castro, por su parte, aludió a las demandas sobre su comarca, la de A Mariña, en donde a su juicio "está todo por facer", que el BNG llevará al Parlamento gallego. Así dijo que batallarán para que A Mariña cuente con una área sanitaria propia y que todos los centros de salud de Atención Primaria dispongan del personal necesario.

Exigió que se avance en la vía de alta capacidad Costa Norte de Ferrol a San Cibrao, pues "só se levan 16 kilómetros dos 80 en 21 anos", y que se garantice el empleo en Alcoa.