O BNG presenta os seus catro deputados electos por Lugo

Os catro deputados electos do BNG pola provincia de Lugo nas eleccións autonómicas do pasado domingo realizaron este mércores unha valoración do "resultado histórico" obtido nas urnas polo partido e advertiron de que os comicios puxeron de manifesto que "o BNG non ten teito" e que representa a "alternativa real ao PP" en Galicia.

Nun xantar informativo celebrado no hotel EsteOeste da capital lucense, os parlamentarios Olalla Rodil, Daniel Castro, Iago Suárez e Montse Valcárcel analizaron os "números extraordinarios" obtidos, ao seu xuízo, nas eleccións galegas e logrados, precisaron, a pesar da "campaña do medo, a mentira e o insulto" desenvolvida desde o PP.

"O domingo alcanzamos un resultado histórico. En Galicia temos case medio millón de votos, 155.000 votos máis que fai catro anos, e 25 escanos que reforzan a nosa posición como líderes da oposición", sinalou, de maneira introductoria, Olalla Rodil, a cabeza de lista do BNG pola provincia de Lugo nas pasadas eleccións autonómicas.

Unhas eleccións, subliñou Rodil, nas que o BNG logrou mellorar tamén os seus resultados na provincia de Lugo e na capital –con 11.480 e 3.600 votos máis, respectivamente, que hai catro anos– e "sumar un novo escano" á representación do partido no Parlamento galego arrebatándollo de paso, indicou, a un PP que "perdeu un 1,5% do voto".

"Nós puxemos no centro das nosas propostas os servizos públicos, a sanidade, o dereito a unha vellez tranquila e a vivenda. En política non todo vale e quedou demostrado que fronte á campaña do medo do PP había un enorme amor por Galicia", agregou Olalla Rodil.

Transvase PSOE-BNG e voto prestado

Tamén se referiu este mércores o número uno do BNG por Lugo nos comicios do pasado domingo ao transvasamento de votos evidenciado nas urnas entre PSdeG e a formación nacionalista. Un movemento que desde o Partido Socialista foi cualificado como "voto prestado" pero que en opinión de Olalla Rodil non demostra máis que a capacidade do BNG de "ensanchar" a súa "base electoral" e chegar a novos votantes.

"Primeiro dixéronnos que non superariamos os 19 escanos e agora dinnos que tivemos voto prestado. O que caeron outras forzas políticas suma menos que os case 156.000 votos que conseguiu o BNG a maiores. Iso demostra que conseguimos chegar a moita xente que ningunha forza política conseguira chegar nas anteriores eleccións", manifestou.

"Xa nada vai ser igual despois destas eleccións porque o cambio é imparable", asegurou acto seguido Rodil, que lamentou, con todo, a "frustración" e o "descontento" imperante en boa parte do electorado nacionalista por non poder lograr o "obxectivo último": "O cambio de Goberno".

Os deputados do BNG pola provincia de Lugo aproveitaron tamén o xantar informativo para "tender a man" ao resto de formacións políticas do Parlamento e para enviar unha mensaxe ao PP, de quen esperan, dixeron, "unha maioría diferente" no hemiciclo á dos últimos anos.

"Confío en que o PP sexa capaz de saber gañar tamén e recoñecer que non todos pensan como eles neste país. Confío en que o PP que pasou o rodete sempre, escoitou moi pouco e desprezou moito o que diciamos, faga un esforzo agora polo entendemento", concluíu Rodil.

O catro parlamentarios electos do BNG finalizaron a súa intervención explicando que a folla de ruta do partido de cara ao próximos catro anos pasa por "baixar ao terreo e estar moi pegados ao territorio" para garantir así, precisaron, "máis xustiza social, equidade territorial e igualdade".