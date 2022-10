BNG y PP unen sus voces en favor del tren en una protesta bajo el aguacero

Un convoy de paraguas bajo el que se protegían del aguacero unas 200 personas recorrió este viernes la línea entre la Praza Maior y la sede de la Subdelegación del Gobierno para exigir que Lugo cuente ya con unos servicios ferroviarios modernos. Habían sido convocadas por el BNG, que encabezaba la pancarta, pero entre los paraguas destacaban tres grandes, de color azul y con las siglas del PP. Los llevaban la jefa provincial del partido y candidata a la alcaldía Elena Candia; el viceportavor municipal Antonio Ameijide, y el hijo pródigo Ildefonso Saavedra.

Todos ellos entendieron que era más importante la necesidad de la ciudadanía que la lucha política, algo en lo que no coincidieron ni el PSOE ni Lugo non Perdas o Tren, la plataforma controlada por la asociación vecinal que preside Jesús Vázquez. Este se justificó asegurando que "es una manifestación para que una opción política saque réditos electoralistas", prolongando de esta manera su enfrentamiento con el BNG.

Pese a la convocatoria nacionalista, en ningún momento se escucharon consignas que no tuvieran que ver más que con el problema que había reunido a todas esas personas bajo la lluvia: "Lugo quere o tren", "Queremos viaxar en tren á capital", "Traxectos e frecuencias para un país sin dependencias" o "Non hai tren nin autovía a Santiago todavía" fueron las consignas que se cantaron, aunque la noche les restó entusiasmo.

Ya a la puerta de una Subdelegación más a oscuras que los Presupuestos de infraestructuras para Lugo, el teniente de alcaldesa Rubén Arroxo lamentó que la cuentas del Estado de 2023 "a veciñanza de Lugo quede esquecida unha vez máis, converténdose na única cidade galega que queda fóra dunha rede ferroviaria moderna". Arroxo recordó que el BNG "recolleu durante o 2022 máis de 4.000 sinaturas das veciñas e veciños de Lugo reclamando ao Goberno do Estado un compromiso real con Lugo". Estas firmas, aseguró el concejal, se entregaron en el Ministerio de Transportes en Madrid.

En Madrid, como diputado del BNG, está Néstor Rego, que este viernes sostenía la pancarta que encabezaba la manifestación. Vino a Lugo para confirmar, según explicó a este diario, que va a presentar unas enmiendas a los Presupuestos del Estado "para conseguir que haxa as partidas suficientes para modernizar as liñas ferroviarias, particularmente a de Lugo-A Coruña, para modernizala e electrificala". Además, el BNG reclamará a través de Rego "outra partida para facer a variante de Ordes a Curtis, que permitiría a conexión por ferrocarril con Santiago. Parece incribel que a estas alturas do século XXI dúas das principais cidades galegas non teñan conexión".

Su intención es que se destine también dinero a completar las conexiones con Ourense, pero no es, sin embargo, la primera vez que presentan enmiendas similares que luego no se cumplieron, lo que no impidió al BNG apoyar los Presupuestos. En esta ocasión, dice, "sería un elemento fundamental para decidir o noso apoio aos Orzamentos", ya que "Lugo é unha cidade especialmente castigada en materia de infraestruturas de comunicación. Esperamos que as forzas políticas que teñen representación no Congreso polo noso país actúen en consecuencia. Sería inexplicabel que Podemos ou o PSOE votasen en contra desta enmenda".

ELENA CANDIA. Se desconoce qué harán los del PSOE, puesto que este viernes no enviaron representación, pero los del PP sí decidieron apoyarla: "Viñemos reivindicar un tren como Lugo merece", afirmó Elena Candia, "é una das cousas nas que todo o mundo debe demostrar unidade, e hoxe estou aquí como unha lucense máis para demandar servizos ferroviaros axeitados".

La candidata popular, no obstante, no dejó pasar la ocasión de reclamar a los nacionalistas "coherencia, porque non entendo moi ben como o BNG votou a favor dos Orzamentos do Estado que eliminan as partidas das variantes a Ourense".

"Aínda así, creo que debemos loitar todos para que ese agravio que ten Lugo se erradique. Mandamos esa mensaxe de unidade que é a que nos demandan os lucenses", concluyó.