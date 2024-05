El BNG pide que abran los párkings de los institutos y la Xunta

El BNG continúa con su campaña a favor de la apertura de aparcamientos en edificios dependientes de la Xunta de Galicia. El portavoz del BNG de Lugo, Rubén Arroxo, recordó que su grupo llevará una moción al próximo pleno municipal y afirmó que el Ayuntamiento de Lugo "é exemplo de como as institucións poden poñer á disposición das veciñas e veciños as infraestruturas públicas, tal e como aconteceu coa apertura ao público, polas tardes, do aparcadoiro do Seminario".

Ese espacio, explica Arroxo, pasó de estar reservado a personal del Ayuntamiento a ser accesible para todos los vecinos, abriendo un camino que debe prolongarse para optimizar los recursos públicos disponibles para mejorar la movilidad dentro de la ciudad, insiste el portavoz del BNG.

En su opinión, en Lugo existen otros espacios gestionados por la Xunta de Galicia que podrían ampliar la capacidad de estacionamiento en el entorno del centro de la ciudad y que beneficiaría el acceso de las vecinas y vecinos la esta zona. Para Arroxo, "é positivo que se incremente o número de prazas de aparcadoiro na zona do parque e da Avenida Ramón Ferreiro aproveitando os aparcadoiros do Ies Virxe do Ollos Grandes, Lucus Augusti e da contorna da facultade de Formación do Profesorado", en la actualidad con plazas reservadas las 24 horas para vehículos autorizados e inaccesibles para el público.

El portavoz del BNG también ve necesario "paliar a perda de prazas na estación de tren, podendo empregarse as prazas do aparcadoiro do edificio administrativo da Xunta".