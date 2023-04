El BNG ve caduca la evaluación ambiental de la Ronda Este y pide pararla

El BNG presentó este viernes sus alegaciones contra el proyecto de la Ronda Este entre A Tolda y la carretera de A Fonsagrada, una obra que rechaza porque considera que el tráfico que recogería no justifica el impacto ambiental que supondrá esta infraestructura. El principal argumento que utilizan es legal, ya que considera que la declaración de impacto ambiental favorable que obtuvo el proyecto en 2005 está caducada.

En el documento que los nacionalistas presentaron a la Xunta explican que, según recoge la Lei de Avaliación Ambiental de Galicia, una norma de 2013 que fue modificada en 2018, las declaraciones de impacto ambiental de un proyecto que fueron publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley perderán su efecto si pasan seis años y el proyecto en cuestión no se ha iniciado. La declaración de la Ronda Este es de 2004.

Asimismo, la norma establece que para que se considere vigente una declaración de impacto ambiental, el proyecto debe iniciarse en un plazo de cuatro años desde la publicación del documento en el BOE, trámite que se produjo en 2005. Y considera iniciado el proyecto cuando "unha vez obtidas todas as autorizacións que sexan esixibles, comezasen materialmente as obras ou a montaxe das instalacións necesarias para a execución do proxecto ou actividade e así conste á administración".

La Xunta considera que la declaración ambiental de la Ronda Este es válida porque la ley entró en vigor en 2013 y las obras correspondientes al primer tramo (entre A Campiña y la carretera de A Fonsagrada) están ejcutadas desde el año 2010. "Podería darse a interpretación de que o proxecto xa se executou en gran medida, non aplicándolle a caducidade da declaración", señala la Xunta en el proyecto reformado de la Ronda Este que sacó a información pública hace unas semanas y al que se puede alegar hasta el próximo martes. El BNG señala que con ese "malabarismo xurídico" de "podería darse a interpretación", la Xunta admite que también podría darse la interpretación contraria, que según el criterio del BNG es la única correcta. "Argumentar que se trata dunha obra xa iniciada sería burlarse da propia lei”, afirma el primer teniente de alcaldesa y portavoz municipal del BNG, Rubén Arroxo.

Los nacionalistas también alegan la necesidad de hacer nuevos estudios de impacto ambiental debido a los cambios que se han realizado tanto en el trazado como en las estructuras. Por ejemplo, se sustituyó el viaducto que salvaba el valle del Rego de Samai por un relleno. Y en la parte final de la Ronda, donde cruza el río Rato, también se desvió ligeramente la plataforma y se hicieron algunos cambios en esta.

La Ronda Este también tiene impacto en el patrimonio cultural, señala el BNG, ya que, según recoge el proyecto, afecta a unos 68 metros de la Vía Küning, pero la Xunta se escuda en que a día de hoy este camino histórico no está catalogado. Por esta razón, el BNG ve urgente acelerar el estudio y la protección de esta vía.

Por otro lado, los nacionalistas consideran que los datos de tráfico existentes y las proyecciones que se hacen para el futuro en base a estos, no justifican la necesidad de una vía de alta capacidad como la que se proyecta, con una calzada de dos carriles en cada sentido. La Xunta parte de los cerca de 10.000 vehículos diarios que registraba en 2019 el primer tramo de la Ronda Este y, en base a los sistemas de cálculo oficiales, proyecta unos 14.000 en el tramo nuevo en el año 2045.

Por último, el BNG señala el perjuicio que supondrá esta infraestructura desde el punto de vista social, ya que en los veinte años que transcurrieron desde que esta Ronda fue proyectada, el paseo del Rato y su entorno se convirtieron en uno de los espacios públicos más usados por los lucenses.

Por todo ello, el BNG insiste a la Xunta en que paralice este proyecto y destine los casi 20 millones de euros que están previstos para él para terminar de rehabilitar el barrio de A Tinería.