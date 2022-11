El BNG pide intervenir los mercados de la luz y de la vivienda ante la crisis

El BNG presentó este miércoles sus recetas contra la crisis durante un acto político en el que defendió que hay que actuar para frenar el empobrecimiento de la población. Entre las medidas propuestas por los nacionalistas figuran la intervención de los mercados de la electricidad y de la vivienda.

Las alternativas propuestas por el BNG para hacer frente a la subida de precios incluyen también el incremento de la presión fiscal a las grandes empresas y al patrimonio con la persecución al fraude fiscal.

Hay que introducir también estímulos a los jóvenes o a las pymes, defendieron los nacionalistas en el acto celebrado en el centro Uxío Novoneyra al amparo de la campaña Fagamos Valer Galiza, contra a crise de prezos, hai alternativas.

Esa campaña tendrá su culmen el próximo 18 de diciembre, con una movilización convocada en Santiago, y en el acto de este miércoles la diputada nacionalista por Lugo Olalla Rodil dijo que es momento de salvar a las mayorías sociales, no a la banca, las eléctricas o las grandes fortunas.

Hay que poner freno al empobrecimiento del pueblo gallego como consecuencia de la inflación y la subida generalizada de precios, dijeron los nacionalistas, que señalaron que hay que generar en Galicia una alternativa a la política de austeridad y de recortes del Partido Popular.

En ese sentido, Rodil dijo que hay que poner fin a la inoperancia de los gobiernos. Sostuvo que tanto el PP, al frente de la Xunta, como el PSOE, en el Gobierno, continúan paralizados y por ese motivo el BNG da pasos para poner encima de la mesa alternativas que supongan "un cambio estrutural da nosa economía e que poña fin a que as crises as paguen as de sempre".

La diputada del Bloque por Lugo agregó que es necesario responder ya al difícil contexto socioeconómico. "Hai que actuar con urxencia a favor da xente, temos os salarios dos máis baixos e as segundas pensións máis baixas do Estado, e isto nun contexto de inflación é insoportábel; precisamos soberanía para defendermos e facer valer o noso país", manifestó.

El acto político en Lugo contó con la participación de Ada Blanco, integrante de Galiza Nova; Rubén Arroxo, teniente de alcaldesa de Lugo y candidato del BNG a la alcaldía de Lugo, y Rubén Cela, integrante de la ejecutiva nacional del BNG, además de la diputada Olalla Rodil.