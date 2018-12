El BNG pide que se implante la velocidad 30 en calles de una sola dirección

El portavoz del BNG, Rubén Arroxo, pidió que el Ayuntamiento cuente con partidas presupuestarias suficientes para «avanzar na implantación da velocidade 30 nas rúas da cidade». Arroxo señaló que la DGT prepara una reforma del reglamento de circulación de cara al próximo año para que todas las calles unidireccionales y de un solo carril tengan la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora.

Arroxo también recordó que existe un acuerdo plenario para convertir el tramo de la Avenida da Coruña en unidireccional «que non se levou a cabo, nin tampouco a rotonda prevista no enlace da ronda da Muralla con esta avenida». El portavoz aseguró que, reduciendo la velocidad, «redúcese a posibilidade de atropelo e tamén as consecuencias dos mesmos en caso de producirse".

Con esta medida, el partido nacionalista apuesta por "calmar o tráfico e incrementar as zonas peonís na cidade".