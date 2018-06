O BNG pide que se aclare se o aluguer de locais na Tinería ten dereito a prórroga

O BNG pediralle ao goberno local de Lugo que aclare se o aluguer dos locais da Tinería vai ter opción a prorroga ou non. "Existe unha contradición importante entre a información que fai pública o goberno a tráves das súas notas de prensa e o que despois aparece publicado no BOP", afirmou o portavoz do partido nacionalista no Concello de Lugo, Rubén Arroxo.

Segundo informou o edil, as persoas que accedan ao aluguer destes locais terán que facer un investimento importante para acondicionalos e o período de aluguer é durante catro anos, polo que os interesados "queren saber se van poder ter opción á prorroga despois destes 4 anos e o goberno municipal dí que sí, pero as bases de adxudicación non o recollen".

Por todo iso, o BNG pide ao goberno local que actúe "con rigor e seriedade" e "non se engane ás persoas que van apostar por iniciar unha actividade económica na Tinería".