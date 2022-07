El consello comarcal del BNG rechaza las amenazas emitidas por redes sociales contra el teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo. La vicerresponsable comarcal del partido, Elvira Lombao, explicó que "non se trata da primeira vez que se ameaza a cargos públicos do BNG, ataques ideolóxicos que non van conseguir que o BNG deixe de traballar para continuar a transformar Lugo".

Lombao afirmó que esta formación "caracterízase, e caracterizouse sempre, por defender os intereses veciñais, por denunciar sen medias tintas as políticas que van contra os intereses xerais da veciñanza". Además, Elvira Lombao subrayó que "estas mensaxes o único que fan é demostrar o carácter antidemocrático de certas persoas, que pensan que as redes sociais serven para xerar odio contra quen non pensa coma elas".

La responsable de organización del BNG se dirigió a los autores de las amenazas publicadas en las redes, recalcando que "pensan que poden facer o que lles dea a gana, pero estes comportamentos mafiosos e ameazantes contra o Bloque Nacionalista Galego nunca o pararon e nunca o van parar". Elvira Lombao finalizó insistiendo en que el BNG no acepta "nin ameazas nin chantaxes" por cuestiones ideológicas.