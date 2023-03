El BNG de Lugo se adelanta en la batalla del 28-M con la presentación de su lista

El BNG ha sido de nuevo el primer partido político en aprobar y en anunciar su candidatura al completo para las elecciones municipales del 28 de mayo en la ciudad de Lugo. La encabezará, como ya era sabido, el actual primer teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, y detrás de él repetirán los otros cuatro concejales, Maite Ferreiro, vicepresidenta también de la Diputación; Alexandre Penas, Cristina López y Felipe Rivas. Se apuesta por la continuidad con el fin de continuar con el cambio iniciado, señaló el Bloque.

Completarán la lista Iria Buide, Alberte Fernández Fraga, Alexandre Espiño Castro, Natalia Cabana Rancaño, Xosé Lois Varela Piñeiro, Beatriz Cedrón Vilar, Lois Neto, Beatriz López Dorado, Carme Longarela Penas, Xosé Paz Fernández, Sandra Sánchez Pérez, Pedro Guerreiro Iglesias, Beatriz Pérez Traseira, Avelino Basanta Regueira, Sabela López Núñez, Pedro Pillado García-Xesto, Carme Pérez Arias, Francisco Ulloa Prado, Rexina Álvarez Prada y Marica Campo Domínguez .

Paralelamente, otras incógnitas se van despejando y Esquerda Unida y Podemos comparecerán este jueves para anunciar los detalles del acuerdo que alcanzaron hace unos días para presentarse como una única candidatura, que todo apunta que encabezará una persona de la primera formación. Su alcaldable es Chus Rodríguez, que hace unos meses tomó el relevo del veterano Carlos Portomeñe. También en Podemos hubo renovación, con Ximena Cheda al frente ahora. Ese cambio de caras en ambas formaciones pudo haber favorecido un acuerdo que ya exploraron sin éxito en el pasado y que esta vez, a una determinada altura de las negociaciones, también semejaba difícil.

Esta candidatura, cuyo nombre se conocerá este jueves, aspira a alcanzar el 5% de los votos válidos que se necesitan para entrar en la corporación municipal. En 2019 se presentaron por separado y juntas sumaron 3.224 votos, unos 600 menos de los que recibió Ciudadanos (3.948), que con ese respaldo obtuvo dos concejales.

La unión de Podemos y EU podría contribuir a cambiar el tablero electoral, donde también influirá la desaparición de Lugonovo, otra fuerza de izquierdas que hace cuatro años obtuvo 1.582 votos y que ahora no se presenta.

Es una incógnita también qué sucederá con Cs, un partido con dos concejales en Lugo desde 2015 pero actualmente muy debilitado, por lo que será determinante la capacidad de arrastre que tenga su candidatura. La encabezará Olga Louzao y todo apunta a que repetirá en el segundo puesto Juan Vidal Pardo. Las encuestas que se conocen hasta el momento dejan a esta formación fuera de la corporación y hay dudas de a qué otras opciones políticas podrían ir los votos que pueda perder, ya que no está claro que haya un trasvase general al Partido Popular.

Es el PP junto al PSOE —y en menos medida, el BNG— quienes más se juegan el 28 de mayo, ya que aunque los nacionalistas aspiran a dar el sorpasso y conseguir la alcaldía, las encuestas apuntan a que el bastón de mando se lo disputarán la actual regidora, la socialista Lara Méndez, y la popular Elena Candia.

La previsión es que ambas den a conocer a lo largo de este mes los nombres de las personas que las acompañarán, aunque los plazos que ha marcado el PSOE a nivel orgánico son más apurados.

Un acto de Lara Méndez. XESÚS PONTE

Las candidatas llevan meses ojeando y echando la caña para hacer equipos y han recibido ya algunas negativas, algo que entra dentro de la normalidad en cualquier formación, en parte por lo que supone dar el paso de entrar en política o de volver a ella.

En las filas socialistas es probable que no haya demasiada renovación. Se conoce la marcha de Álvaro Santos, edil de Urbanismo que se dio de baja en el partido en mayo del año pasado y hace tiempo que anunció que "de momento" dejará la política, al menos la institucional y la orgánica. Todo apunta también a que no repetirá Olga López Racamonde, concejala de Benestar Social. Fue uno de los fichajes de Méndez hace cuatro años y, al igual que otros compañeros, durante la pandemia gestionó una respuesta rápida en la atención social, aunque también tuvo problemas en un departamento que luchó por modernizar y lleva meses afrontando una enfermedad seria. Méndez habría tanteado ya alguna persona del ámbito asociativo para esta área. Se da por probable la salida también de Silvia Alonso, concejala de Igualdade e Muller, aunque la alcaldesa todavía no ha abordado el futuro con todos sus concejales.

Todo apunta a que, por distintas razones, continuarán Miguel Fernández, Paula Alvarellos, Mauricio Repetto y Ana González, responsable local del PSOE. Fernández es portavoz del PSOE en el Concello y un concejal valorado en la zona rural, de la que se ocupa, junto a Medio Ambiente.

El año pasado ascendió a presidente de la ejecutiva provincial, que dirige José Tomé. El mismo puesto en la estructura local lo ocupa Alvarellos, conocida abogada que dio el salto a la política en 2019 después de muchos años de militancia. Se convirtió en uno de los puntales del gobierno de Méndez al frente de la complicada área de personal y también en economía. Además, suplió a Santos durante más de un año en Urbanismo, la patata caliente del Concello, a la que podría volver si el PSOE continúa gobernando.

Un acto de Elena Candia. XESÚS PONTE

Hay más incógnitas y expectación con la lista del PP, por la evidente necesidad de renovación del grupo municipal y por las expectativas que la propia alcaldable está generando. Candia tendría ya cerrado algún nombre para incorporarse a una candidatura donde es probable que intente buscar acomodo a personas que, por distintas razones, le pueden aportar, como las dos que precisamente aspiraban a ocupar su lugar: el veterano Enrique Rozas, ahora jubilado, y el actual viceportavoz municipal, Antonio Ameijide, que representa otra generación y que fue sostén del grupo municipal en los últimos años. Tiene conocimiento de la administración local y capacidad de trabajo.

Hay anunciadas también candidaturas de Vox (Sonia Teijeiro) y de otras siglas minoritarias, como Unión de Ciudadanos Independientes (Mónica Ceide). Valoran también presentarse el Partido Galego y Galicia Sempre, la marca del exsocialista Manuel Martínez.

Calendario ►Dos meses de plazos para llegar al 28-M

Abril

3 ▶ Convocatoria de las elecciones del 28 de mayo. Se abre el plazo para solicitar el voto por correo y de los temporalmente ausentes (se podrá realizar hasta el 28).

4-13 ▶ Los partidos comunican los lugares de colocación de carteles en las respectivas ciudades y se designan los locales de campaña.

6 ▶ Constitución de las juntas electorales provinciales y de zona.

9-16 ▶ Se expone el censo electoral para su consulta ante posibles reclamaciones.

23 ▶ Fecha tope para la presentación de candidaturas (empieza 15 días antes).

20 ▶ Rectificaciones del censo electoral.

28 ▶ Empieza el sorteo de los miembros de las mesas. Se da un plazo de cinco días para designarlos.



Mayo

1 ▶ Los boletines oficiales publican las candidaturas de los partidos en liza.

5 ▶ Se notifica a los miembros de las mesas su designación.

7-23 ▶ Envío del voto por correo.

12 ▶ Se inicia la campaña electoral.

17 ▶ Se cierra el plazo para el voto por correo.

21 ▶ Último día para publicar encuestas electorales. Desde el 22 estará prohibido.

26 ▶ Final de la campaña electoral.

28 ▶ Fecha de celebración de las elecciones municipales del año 2023.



Junio

17 ▶ Constitución de las corporaciones municipales y elección de los alcaldes.